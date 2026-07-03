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بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-۲

المسیره: مشارکت گسترده در تشییع درستی چشم انداز استراتژیک رهبر شهید را ثابت کرد/ المیادین: تهران برای تشییع تاریخی آماده می‌شود

اولین روز از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ایران در مصلای تهران به طور گسترده در رسانه‌های عرب زبان منطقه تحت پوشش قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۵۸
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المسیره: مشارکت گسترده در تشییع درستی چشم انداز استراتژیک رهبر شهید را ثابت کرد/ المیادین: تهران برای تشییع تاریخی آماده می‌شود
 

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه‌های عربی به پوشش گسترده اولین روز مراسم وداع با پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مصلای تهران و ورود گسترده هیئت‌های خارجی برای مشارکت در این مراسم پرداختند.

شبکه المسیره یمن در گزارشی با عنوان آغاز مراسم وداع با پیکر شهید سید علی خامنه‌ای در سایه آمادگی‌های گسترده برای استقبال از تشییع کنندگان، اعلام کرد، مراسم وداع با پیکر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای امروز در فضایی باشکوه و تدابیر لجستیکی گسترده برای استقبال از هیئت‌های شرکت کننده در مراسم تشییع آغاز شد.

گزارش رسانه‌های عربی از اولین روز مراسم وداع با پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی وداع با رهبر شهید

شبکه المسیره گزارش داد وزارت دفاع ایران تاکید کرد که مشارکت گسترده ملت ایران در مراسم تشییع شهید امت ثمره اعتماد متقابل بین ایشان و ملت ایران است و مشارکت گسترده در مراسم تشییع بار دیگر به جهان درستی چشم انداز استراتژیک رهبر شهید را ثابت کرد و نشان داد که رمز پیروزی در تکیه به ملت است.

شبکه المسیره یمن همچنین به ورود گسترده هیئت‌های خارجی برای حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید و تامین تمام امکانات لازم برای تسهیل این مراسم پرداخت. 

این شبکه از میزبانی تهران برای نشست بین المللی «شهید امام خامنه‌ای، رهبر جاویدان مقاومت» با مشارکت ۶۰۰ شخصیت از خارج از ایران خبر داد.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارشی را از ورود پیکر رهبر شهید سید علی خامنه‌ای به مراسم وداع منتشر کرده و از حضور گسترده هیئت‌های خارجی برای حضور در مراسم وداع و ادای احترام به پیکر رهبر شهید خبر داد.

گزارش رسانه‌های عربی از اولین روز مراسم وداع با پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی تشییع پیکر رهبر شهید

خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد رئیس جمهور تاجیکستان، رئیس پارلمان ازبکستان، نمایندگانی از ترکمنستان، رئیس پارلمان عراق، نخست وزیر ارمنستان، مقامات پاکستان و چندین مقام دیگر از کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند.

شبکه فلسطینی قدس نیز گزارش داد مراسم تشییع پیکر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای با حضور هیئت‌های رسمی ۱۰۰ کشور امروز آغاز شد.

تلویزیون العربی در گزارشی با عنوان 《ایران با رهبر شهید وداع می‌کند، آغاز مراسم تشییع پیکر شهید رهبر آیت الله سید علی خامنه‌ای در تهران》 گزارش داد، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تهران با وداع رسمی هیئت‌ها و نمایندگی رسمی کشورها آغاز شد و تا روز پنجشنبه نهم ژوئیه ادامه خواهد داشت. 

گزارش رسانه‌های عربی از اولین روز مراسم وداع با پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی تشییع رهبر شهید

تلویزیون العربی گزارشی کامل از برنامه‌های وداع مردمی با پیکر رهبر شهید در روزهای شنبه و یکشنبه در مصلای امام خمینی(ره) در تهران و مراسم روز سه‌شنبه در قم و سپس به نجف و کربلا و مراسم تدفین در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد منتشر کرده است. پیش بینی می‌شود بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شرکت کنند که به گفته مسئولان بزرگترین تشییع پیکر رسمی در تاریخ ایران خواهد بود.

گزارش رسانه‌های عربی از اولین روز مراسم وداع با پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی تشییع رهبر شهید

حازم کلاس، خبرنگار تلویزیون العربی در تهران نیز به تدابیر امنیتی گسترده در پایتخت و بستن تعدادی از مسیرها و اماکن اشاره کرد.

همچنین کانال عراقی صابرین نیوز به حضور گسترده هیئت‌های کشورهای خارجی از جمله روحانیون شیعه از آلمان، تایلند، هند، هیئت‌های روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و نمایندگان مقاومت از جمله هیئت حزب الله لبنان، انصارالله یمن و اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجبا عراق و ابوالآلا الولایی، دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق و گردان‌های حزب‌الله و الحشد الشعبی پرداخت.

روزنامه العربی الجدید، شبکه الجزیره و سایت النشره، العهد نیز اخبار و گزارشاتی را از ورود پیکر رهبر شهید به مصلای امام خمینی(ره) در تهران و ادای احترام هیئت‌های بین‌المللی شرکت کننده در مراسم وداع را منتشر کردند.

شبکه المیادین لبنان نیز گزارشی را از آمادگی تهران برای تشییع تاریخی پیکر شهید رهبر سید علی خامنه‌ای و حضور میلیون‌ها و مشارکت بین‌المللی گسترده برای وداع با پیکر رهبر شهید منتشر کرد.

 

این شبکه اعلام کرد مراسم گسترده تشییع پیکر رهبر شهید ۶ روز در ایران و عراق و با حضور رسمی ۱۰۰ کشور و درخواست‌های مردمی برای اعلام فراخوان انتقام برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است از کشور‌های همسایه هم هیات‌های عالی‌رتبه برای شرکت در مراسم تشییع امام شهید اعزام می‌شوند.

به گفته بقایی حداقل ۸ رئیس دولت یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر و ۱۲ رئیس مجلس در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی افزود: تعداد زیادی از کشور‌ها در سطح وزیر امور خارجه یا سایر وزرا و یا نمایندگان ویژه در این مراسم شرکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: گروه‌های مردمی و شخصیت‌ها هم از حدود ۱۰۰ کشور در این مراسم شرکت خواهند کرد.

بقائی بیان کرد: از هر کشوری که موضع رسمی و ناشایست در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ و صریحا از این اقدام متجاوزانه دفاع کرده و یا مواضع نادرستی را اعمال کردند دعوت نکردیم. از اروپای شرقی هم هیأت رسمی، شخصیت‌های مردمی و نمایندگان مجلس در این مراسم حضور دارند، اما از کشور‌هایی که موضع رسمی در حمایت از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا اتخاد کردند دعوت نکردیم.

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