به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه‌های عربی به پوشش گسترده اولین روز مراسم وداع با پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مصلای تهران و ورود گسترده هیئت‌های خارجی برای مشارکت در این مراسم پرداختند.

شبکه المسیره یمن در گزارشی با عنوان آغاز مراسم وداع با پیکر شهید سید علی خامنه‌ای در سایه آمادگی‌های گسترده برای استقبال از تشییع کنندگان، اعلام کرد، مراسم وداع با پیکر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای امروز در فضایی باشکوه و تدابیر لجستیکی گسترده برای استقبال از هیئت‌های شرکت کننده در مراسم تشییع آغاز شد.

وداع با رهبر شهید

شبکه المسیره گزارش داد وزارت دفاع ایران تاکید کرد که مشارکت گسترده ملت ایران در مراسم تشییع شهید امت ثمره اعتماد متقابل بین ایشان و ملت ایران است و مشارکت گسترده در مراسم تشییع بار دیگر به جهان درستی چشم انداز استراتژیک رهبر شهید را ثابت کرد و نشان داد که رمز پیروزی در تکیه به ملت است.

شبکه المسیره یمن همچنین به ورود گسترده هیئت‌های خارجی برای حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید و تامین تمام امکانات لازم برای تسهیل این مراسم پرداخت.

این شبکه از میزبانی تهران برای نشست بین المللی «شهید امام خامنه‌ای، رهبر جاویدان مقاومت» با مشارکت ۶۰۰ شخصیت از خارج از ایران خبر داد.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارشی را از ورود پیکر رهبر شهید سید علی خامنه‌ای به مراسم وداع منتشر کرده و از حضور گسترده هیئت‌های خارجی برای حضور در مراسم وداع و ادای احترام به پیکر رهبر شهید خبر داد.

تشییع پیکر رهبر شهید

خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد رئیس جمهور تاجیکستان، رئیس پارلمان ازبکستان، نمایندگانی از ترکمنستان، رئیس پارلمان عراق، نخست وزیر ارمنستان، مقامات پاکستان و چندین مقام دیگر از کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند.

شبکه فلسطینی قدس نیز گزارش داد مراسم تشییع پیکر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای با حضور هیئت‌های رسمی ۱۰۰ کشور امروز آغاز شد.

تلویزیون العربی در گزارشی با عنوان 《ایران با رهبر شهید وداع می‌کند، آغاز مراسم تشییع پیکر شهید رهبر آیت الله سید علی خامنه‌ای در تهران》 گزارش داد، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تهران با وداع رسمی هیئت‌ها و نمایندگی رسمی کشورها آغاز شد و تا روز پنجشنبه نهم ژوئیه ادامه خواهد داشت.

تشییع رهبر شهید

تلویزیون العربی گزارشی کامل از برنامه‌های وداع مردمی با پیکر رهبر شهید در روزهای شنبه و یکشنبه در مصلای امام خمینی(ره) در تهران و مراسم روز سه‌شنبه در قم و سپس به نجف و کربلا و مراسم تدفین در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد منتشر کرده است. پیش بینی می‌شود بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شرکت کنند که به گفته مسئولان بزرگترین تشییع پیکر رسمی در تاریخ ایران خواهد بود.

تشییع رهبر شهید تشییع رهبر شهید

حازم کلاس، خبرنگار تلویزیون العربی در تهران نیز به تدابیر امنیتی گسترده در پایتخت و بستن تعدادی از مسیرها و اماکن اشاره کرد.

همچنین کانال عراقی صابرین نیوز به حضور گسترده هیئت‌های کشورهای خارجی از جمله روحانیون شیعه از آلمان، تایلند، هند، هیئت‌های روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و نمایندگان مقاومت از جمله هیئت حزب الله لبنان، انصارالله یمن و اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجبا عراق و ابوالآلا الولایی، دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق و گردان‌های حزب‌الله و الحشد الشعبی پرداخت.

روزنامه العربی الجدید، شبکه الجزیره و سایت النشره، العهد نیز اخبار و گزارشاتی را از ورود پیکر رهبر شهید به مصلای امام خمینی(ره) در تهران و ادای احترام هیئت‌های بین‌المللی شرکت کننده در مراسم وداع را منتشر کردند.

شبکه المیادین لبنان نیز گزارشی را از آمادگی تهران برای تشییع تاریخی پیکر شهید رهبر سید علی خامنه‌ای و حضور میلیون‌ها و مشارکت بین‌المللی گسترده برای وداع با پیکر رهبر شهید منتشر کرد.