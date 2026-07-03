اعلام جزییات تغییر در دو خط تندرو اتوبوسرانی برای مراسم وداع رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای برنامه ویژه خدمات‌رسانی خطوط تندرو (BRT) همزمان با برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی هرچه مطلوب‌تر شهروندان و شرکت‌کنندگان در این مراسم پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده گفت: با هدف تسهیل تردد شهروندان، خطوط منتخب تندرو با به‌کارگیری کامل ناوگان به‌صورت شبانه‌روزی خدمات‌رسانی خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: بر این اساس، خطوط ۱۰۱ (چهارراه تهرانپارس–پایانه آزادی)، ۱۰۲ (پایانه خاوران–پایانه آزادی)، ۱۰۳ (پایانه خاوران–پایانه علم و صنعت)، ۱۰۴ (پایانه جنوب–پایانه شهید افشار)، ۱۰۷ (پایانه معین–پارک‌وی)، ۱۰۸ (پایانه خاوران–پایانه جنوب) و ۱۱۰ (پایانه آزادگان–دانشگاه علوم و تحقیقات) با حداکثر ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد. علیزاده در خصوص خط ۱۰۵ نیز گفت: این خط در مرحله نخست به‌صورت گردشی بین پایانه بیهقی و پایانه علم و صنعت تا پل سیدخندان سرویس‌دهی می‌کند و در صورت نیاز، مسیر گردشی آن تا پل صیاد شیرازی ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از پیش‌بینی خدمات ویژه برای خط ۱۰۹ خبر داد و اظهار کرد: در این خط، علاوه بر به‌کارگیری کامل ناوگان، اتوبوس‌های کمکی نیز برای افزایش ظرفیت در مسیر مترو جوانمرد قصاب تا پایانه لاله به خدمت گرفته می‌شوند تا پاسخگوی حجم سفر‌های شهروندان باشند.

علیزاده با تأکید بر آمادگی کامل شرکت واحد برای ارائه خدمات مناسب در این مراسم، از شهروندان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر‌های خود، اطلاعیه‌ها و راهنمایی‌های منتشرشده از سوی شرکت واحد را دنبال کرده و برای دریافت آخرین اطلاعات به صفحه ویژه بدرقه آقای شهید ایران در پرتال شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نشانی bus.tehran.ir مراجعه کنند.