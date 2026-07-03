پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، با القاب متعددی مانند «قائد شهید»، «رهبر شهید»، «امام شهید» از ایشان یاد شده و مورد احترام قرار گرفته‌اند. اما در این میان برخی نیز ایشان را «امامِ مجاهدِ شهید»، خطاب کرده‌اند که معنا و مفهوم کاملترین داشته و مناسب و دلنشین است.

شهید عزیزمان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «سلام الله علیه» امامِ مجاهدی بودند که در مسیر جهاد فی سبیل الله به دست اشقی الاشقیا به شهادت رسیده و مردم بزرگ ایران، جهان اسلام و آزادگان دهر را در سوگ نشاندند. معانی این سه واژه را اجمالا مرور می‌کنیم.

۱. امام- امام یعنی راهنما، پیشوا، رهبر و کسی که باید به او اقتدا کرد و از او تبعیت نمود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس یک نظام دینی و مردمی، ولی فقیه را «امام» خطاب می‌کنند، چون ادامه دهنده راه رسول الله و ائمه طاهرین علیهم السلام است.

در واقع، ولی فقیه، امامی است که امت را در اعصار ظلمانی از سوی تاریکی به سوی نور هدایت می‌کند.



در نظام سیاسی اسلام، مردم در حکم «امت» و حاکم جامعه در حکم «امام» هستند و امام، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در امر اداره جامعه داشتند، دارا بوده و بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند.

امام خمینی (ره) و موسس نظام مبتنی بر ولایت فقیه در رابطه با اختیارات ولی فقیه می‌گویند: «همان اختیارات ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه (صلوات الله علیهم) در تدارک سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه قرار داده است.» (صحیفه نور، حکومت اسلامی، ص ۵۵)؛ بنابراین در نظام سیاسی اسلام، امامت فقیه به نیابت از امامت معصوم (ع) است و همان اختیارات حکومتی معصوم را دارد.

ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) نیز به عنوان نایب امام معصوم غایب، از همان اختیارات برخوردار بوده و خطاب «امام» به ایشان عین صواب است.

۲. مجاهد-مجاهد فی سبیل الله به انسان‌های مومنی اطلاق می‌شود که در مسیر اجرای فرمان الهی و جلب رضایت حضرت دوست، از جان و مال خود می‌گذرند.

امام شهیدمان نیز بدون تردید در زمره مومنانی هستند که از دوران شباب با ایمان کامل و رعایت تقوای الهی، در راه جاری ساختن فرامین خداوندی در جامعه و مبارزه با کفر و باطل و طاغوت، مجاهدت کرده، به درجه رفیع جانبازی و سپس شهادت رسیدند.

این امام مجاهد در دوره جنگ تحمیلی، در راه حمایت از آزادی قدس و فلسطین و مبارزه مستمر با استکبار، با قلم و کلام و بدون وقفه، به جهاد تبیین اهتمام ورزیدند و با رسوا کردن دسایس آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسیر زوال آنان را هموار کردند.

به پاس این مجاهدت، خداوند محبت او را در دل مردم انداخت و فلاح و رستگاری و کسب درجات عالی الهی را برای آن امام، مقدر و او را لایق واژه «مجاهد» ساخت.

۳. شهیدـ شهادت به معنای قربانی شدن مومن در مسیر اجرای الهی بوده و اگرچه به معنای پایان یافتن حیات دنیوی است، اما به گفته عرفا، صفتی از «حیات ابدی» است.

شهید پس از عروج، به حیات ابدی می‌رسد و زنده‌تر از گذشته، مرزوق درگاه الهی خواهد بود.

علما و فقهای الهی پس از شهادت، زنده‌تر و تاثیرگذارتر از دوران حیات دنیوی هستند و تداوم راه آنان، مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های بلند آنان را هموار می‌سازد.

رهبر معظم انقلاب که همچون سید الشهدا با جمعی از اقوام و اصحاب خود به شهادت رسیدند، زیباترین شکل عبور از حیات دنیوی به حیات ابدی را معنا کرده و خطاب «شهید» به ایشان به معنای وصال محبوب در بهترین شکل آن است. چنین عروجی است که به تعبیر پیامبر (ص) شریفترین و بالاترین نوع رفتن است (اَشرُفُ المُوًتِ قَتْلُ الشَّهادَهِ) و علی (ع) آن را مصداق گرامی‌ترین نوع ممات می‌دانند. (اَکرُمُالمُوًتِ اَلْقُتْلُ)

استفاده اصحاب خطابه و رسانه از عنوان «امام مجاهد شهید» برای حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره) اقدامی مستحسن و ادای دین به نایب شهید امام زمان (عجل الله الفرجه) خواهد بود.

*سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان