رقیب استارلینک آماده رقابت شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک موشک «Atlas V» متعلق به «ائتلاف پرتاب و راهاندازی» (ULA) در ساعات اولیه دوم ژوئیه ۲۰۲۶ به فضا پرتاب شد و ۲۹ ماهواره آمازون لئو را با خود به فضا برد.
شرکت آمازون میگوید این موشک با موفقیت ماهوارهها را مستقر کرده و در حال حاضر با آنها در مدار ارتباط برقرار کرده و همچنین از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل کرده است.
اکنون تنها کاری که باقی مانده، رساندن ماهوارهها به ارتفاع عملیاتی تعیین شده ۳۹۲ مایلی است، پس از آن، «لئو» آماده خواهد بود تا دسترسی مشتریان به سرویس اینترنت ماهوارهای خود را آغاز کند.
این پرتاب که از ایستگاه نیروی فضایی «کیپ کاناورال» در فلوریدا انجام شد، تعداد کل ماهوارههای عملیاتی «لئو» را به بیش از ۳۹۰ عدد رساند.
کریس وبر (Chris Weber)، معاون رئیس آمازون لئو گفت: این تعداد برای پشتیبانی از خدمات مداوم در عرضهای جغرافیایی اولیه کافی است. پس از قرار دادن ۲۲۴ ماهواره لئو در فضا، این آخرین ماموریت موشک «اطلس V» برای این پروژه نیز است. ماموریت بعدی لئو با استفاده از موشک سنگین ولکان (Vulcan) شرکت ULA انجام خواهد شد که میتواند در هر پرتاب بیش از ۴۰ ماهواره را حمل کند و تعداد دفعات بیشتری پرواز میکند و به آمازون اجازه میدهد پوشش و ظرفیت سرویس خود را سریعتر گسترش دهد.
وی افزود: چند پرتاب اخیر برای ما بسیار مهم بود، چرا که ما را به بیش از ۳۹۰ ماهواره مستقر رساند که برای پشتیبانی از ارائه خدمات مداوم در عرضهای جغرافیایی اولیه کافی است.
وی ادامه داد: هنوز کارهای زیادی در پیش است؛ از جمله رساندن همه این ماهوارههای جدید به ارتفاع تعیین شده، اما ما امسال به اندازه کافی پرتاب برای سرویس اولیه انجام دادهایم و ماموریتهای آینده فقط پوشش و ظرفیت را افزایش میدهند.
ملیسا ووئرل (Melissa Wuerl)، مدیر سیستمهای پرتاب آمازون لئو نیز گفت: ما با صدها ماهواره آماده پرواز در کیپ تاون و یک مرکز ادغام عمودی جدید و اختصاصی که آماده پشتیبانی از «لئو ولکان ۱» و ماموریتهای بعدی است، مسیر روشنی برای افزایش سرعت پرتاب و استقرار داریم که به ما کمک میکند تا پس از راهاندازی اولیه سرویس در اواخر امسال، پوشش شبکه را به سرعت گسترش دهیم.
البته «لئو» با تنها حدود ۳۹۰ ماهواره در فضا هنوز راه درازی در پیش دارد تا بتواند به «استارلینک» برسد. سرویس استارلینک شرکت اسپیسایکس بیش از ۱۰ هزار ماهواره مستقر در مدار زمین دارد که در حال حاضر نیازهای پهنای باند ماهوارهای مشتریان خود را تأمین میکنند.
آمازون علاوه بر پرتاب ماهوارهها با موشکهای ولکان قصد دارد از موشک «نیو گلن» شرکت «بلو اوریجین» نیز استفاده کند که میتواند بیش از ۴۸ ماهواره را به طور همزمان حمل کند.
البته سکوی پرتاب «نیو گلن» در ماه مه امسال در جریان یک آزمایش موتور موشک منفجر شد و تمام ماموریتهایی را که قرار بود از این موشک استفاده کنند، به تأخیر انداخت، اما «بلو اوریجین» که مثل آمازون توسط «جف بزوس» تأسیس شده است، با جدیت در حال ساخت یک سکوی پرتاب جدید است تا بتواند پروازهای «نیو گلن» را تا پایان سال جاری میلادی از سر بگیرد.