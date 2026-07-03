سازمان پایانه‌ها و پارک سوار‌های شهرداری تهران از تغییر در فعالیت پایانه‌های مسافربری غرب و بیهقی خبر داد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام سازمان پایانه‌ها و پارک سوار‌های شهرداری تهران، پایانه مسافربری بیهقی از ساعت ۲۲ (۱۲ تیرماه) و پایانه مسافربری غرب از ساعت ۲۲ فردا شب (۱۳ تیرماه) تا اطلاع ثانوی خدمت رسانی به شهروندان ندارد البته خدمت رسانی برای جابجایی مسافران در پایانه‌های جنوب و شرق انجام می‌شود.

همچنین پایانه بیهقی و شرق میزبان زائران در قالب زائر شهر برای مراسم وداع و تشییع هستند.