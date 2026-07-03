وداع دانشگاهیان با رهبر شهید به زبان شعر

هم‌زمان با مراسم سوگواری و تشییع رهبر شهید، دانشگاهیان با انتشار دل‌نوشته‌ها و اشعار، حال‌وهوایی از اندوه و ایستادگی را در قالب مجموعه «در ستایش سرو ایستاده» به تصویر کشیدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هم‌زمان با برگزاری مراسم سوگواری و تشییع پیکر رهبر شهید، جمعی از مسئولان و دانشجویان دانشگاه بین‌المللی سوره با انتشار دل‌نوشته‌ها و اشعار، به سوگ امام شهید پرداخته و از مقام ایشان یاد کردند.

در این آیین ادبی و فرهنگی، مجموعه‌ای از سروده‌ها و جملات احساسی با عنوان «در ستایش سرو ایستاده» منتشر شد که بازتابی از فضای اندوه و ارادت در میان دانشگاهیان این مجموعه بود.

در بخشی از این آثار، میثم یوسفی، سرپرست امور فرهنگی دانشگاه بین‌المللی سوره، با نگاهی حزن‌آلود به فضای پس از فقدان، چنین نوشت:

برای سوگواری مهلتی خواسته بودیم...

جگرمان می‌سوخت و می‌گفتیم تحمل کن...

تحمل کن تا انتقام کامل شود

امروز، اما هرچه گریه داری با خودت بیاور

حالا تنها اشک...

تنها باید به اشک مجالِ ایستادگی داد.

ساره نیک‌آبادی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین‌المللی سوره نیز در پیامی دیگر بر ضرورت برخاستن و ادامه مسیر با وجود اندوه تأکید کرد و نوشت:

باید برخاست

با قلب‌های شکسته، اما محکم

با چشم‌های گریان، اما بینا

و با زانوان لرزان، اما راهرو...

باید به هر طریق، برخاست...

برای آخرین بار به دیدارِ کسی می‌رویم که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد...

در ادامه این مجموعه، علی فروزانفر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بین‌المللی سوره، با اشاره به فضای بدرقه و وداع، چنین اظهار داشت: سیاه‌پوشانِ غمی عظیم، این روز‌ها در راهند

تا پیکری را به سمت آسمان بدرقه کنند

که از آغاز زمینی نبود...

همچنین محمدحسین ساعی، رئیس دانشگاه بین‌المللی سوره، در سخنانی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان و نقش تاریخی آنان تصریح کرد: آنها که رفتند، کاری حسینی کردند، و آنها که ماندند، باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدی‌اند.

وی در ادامه افزود: دانشگاه دژ اندیشه و خاستگاه خرد است و در چنین بزنگاه‌هایی، سکوت در برابر تحولات زمانه با رسالت علمی و اجتماعی دانشگاه سازگار نیست.

به گفته وی، دانشگاه نه صرفاً ناظر تاریخ، بلکه یکی از پیشران‌های شکل‌دهنده به آینده است.