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برای ادعای احترام به آقای شهید ایران:

امامعلی رحمان وارد تهران شد

رئیس‌جمهور تاجیکستان برای حضور در مراسم ادای احترام به پیکر آقای شهید ایران وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۴۶
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امامعلی رحمان وارد تهران شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد.

مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه امروز جمعه دوازدهم تیر ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی تهران برگزار شده است.

 

در این مراسم رهبران ادیان از کشور‌های روسیه، هند، چین، ترکیه، عراق، بوسنی و هرزگوین، مجارستان و بنگلادش و جمعی از مجاهدان کتائب حزب‌الله عراق و... به پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی ادای احترام کردند.

 

همچنین علما و فرهیختگان مذهبی از اندونزی و افغانستان، احمد مسعود (فرزند احمد شاه مسعود)، هیاتی از جنبش امل لبنان، نمایندگان جبهه مقاومت از سوریه، لبنان، عراق، مراکش، ترکیه، هیئت فاطمیون افغانستان و رهبران شیعه پاکستان با حضور در مصلی امام خمینی (ره) به رهبر شهید ادای احترام کردند.

 

فعالان فرهنگی از اسپانیا، اکوادور و بولیوی و نمایندگان پارلمان و حزب جمهوری بلغارستان نیز در مصلی امام خمینی (ره) حضور یافته و یاد و خاطر رهبر شهید را گرامی داشتند.

 

غلامعلی حدادعادل و جمعی از مقامات کشوری نیز بر پیکر امام شهید ادای احترام کردند.

 

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم وداع با پیکر آقای شهید ایران علاوه بر نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی، یا شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی، ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس حضور خواهند داشت.

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