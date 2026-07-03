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قالیباف در دیدار با معاون کنگره خلق چین

اجازه هرگونه دخالت به آمریکا در تنگه هرمز را نمی‌دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون کنگره خلق چین تاکید کرد: ما در تنگه هرمز، برای تردد شناور‌های چینی، کشوری که در روز‌های سخت همراه ما بوده است، مشکلات را برطرف کردیم؛ صریح می‌گویم که جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را اجازه نخواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۴۵
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اجازه هرگونه دخالت به آمریکا در تنگه هرمز را نمی‌دهیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هه وی، معاون کنگره خلق چین، که برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده است، امروز (جمعه ۱۲ تیر) با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت چینی گفت:از اینکه در مراسم ادای احترام رهبر شهید انقلاب به ایران حضور یافتید، تشکر می‌کنم. همچنین از همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور خود قدردانی می‌کنم.

 

وی در ادامه با بیان اینکه ارتقای سطح روابط راهبردی میان دو کشور مورد انتظار است اظهار کرد: شرایط ایران و چین در مسائل منطقه‌ای متفاوت شده و امیدواریم ارتقای ارتباطات میان دو کشور محقق شود. بدون شک، ارتقای روابط ایران و چین در کاهش تنش‌ها در جهان مؤثر خواهد بود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار تصریح کرد: من فکر می‌کنم سطح روابط پارلمان‌های دو کشور با حد مطلوب فاصله دارد و ما می‌توانیم این ارتباطات را به میزان بیشتری گسترش دهیم. در کنار موضوعات مربوط به سازمان شانگهای و سایر موضوعات منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های پارلمانی یک ضرورت است.

 

قالیباف در ادامه تاکید کرد: ارتقای روابط در سطح راهبردی میان ایران و چین، با توجه به جنگ اخیر، رویداد‌هایی که با سرعت در حال وقوع است نیازمند نزدیک‌تر بودن ایران و چین به یکدیگر است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها سیاست یکجانبه‌گرایی را در سطح جهان دنبال می‌کنند افزود: برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش آنها، هماهنگی نزدیک در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و چین اهمیت فراوانی دارد. زمان برای هماهنگی در حوزه خلیج فارس و جنوب غرب آسیا بسیار مهم است.

 

قالیباف در ادامه تاکید کرد: ما در تنگه هرمز، برای تردد شناور‌های چینی، کشوری که در روز‌های سخت همراه ما بوده است، مشکلات را برطرف کردیم. صریح می‌گویم که جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را اجازه نخواهد داد. در سفر چند روز قبل به عمان، براساس ماده پنج تفاهم‌نامه، با یکدیگر توافق کردیم که نحوه تنظیم رفت‌وآمد‌ها را ساماندهی کنیم. ما در این زمینه مصمم هستیم و حتماً با کشور‌های ساحلی خلیج فارس نیز مشورت خواهیم کرد.

 

قالیباف با بیان اینکه اسرائیلی‌ها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا هستند گفت:، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مانع آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. در عین حال، باید با یک تاکتیک منظم و تدابیر دقیق سیاسی، این تنش‌ها را کاهش دهیم.

 

هه وی، معاون کنگره خلق چین نیز در دیدار با رئیس مجلس بیان کرد: بنده به نمایندگی از کشور چین در این مراسم حاضر شده‌ام و عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به شما و ملت ایران عرض می‌کنم. بنده نیز با نظرات جنابعالی موافق هستم.

 

وی با تاکید بر اینکه دوستی میان چین و ایران، دوستی دیرینه‌ای است گفت: ما روابط دو کشور را بیش از پیش توسعه خواهیم داد. امسال پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری رسمی روابط ایران و چین و دهمین سالگرد روابط راهبردی دو کشور است. ما آماده هستیم با در نظر گرفتن این فرصت، روابط دوجانبه را بیش از گذشته توسعه دهیم.

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خلق چین قالیباف رئیس مجلس تشییع پیکر رهبر انقلاب هه وی
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
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ایول سردار دلاور
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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