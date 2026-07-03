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بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-۱

سی ان ان: مراسم تشییع پیامی چالش برانگیز برای ترامپ است/ واشنگتن پست: پیکر با پرچم ایران به مصلی رسید

یک شبکه آمریکایی اعلام کرده برگزاری مراسم تشییع گسترده برای آیت‌الله علی خامنه‌ای، پیام چالش برانگیز برای ترامپ ارسال می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۴۳
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سی ان ان: مراسم تشییع پیامی چالش برانگیز برای ترامپ است/ واشنگتن پست: پیکر با پرچم ایران به مصلی رسید

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی اذعان کرد که ایران با برگزاری مراسم تشییع گسترده برای آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر فقید این کشور، پیام چالش برانگیز برای ترامپ ارسال می‌کند.

اعتراف این رسانه آمریکایی به تأثیرگذار بودن برگزاری پرشور و حماسی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در حالی است که بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده، هیئت‌های رسمی، شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی از دست‌کم ۱۰۰ کشور برای شرکت در این مراسم اعزام می‌شوند.

مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب به روایت واشنگتن‌پست

روزنامه واشنگتن پست با انتشار جزئیاتی از اولین روز مراسم وداع و بدرقه حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در گزارشی مراسم تشییع چند روزه ایشان در ایران و عراق را مورد توجه قرار داد.

این روزنامه روزنامه در گزارشی با مرور تصاویر و ویدیو‌های منتشرشده از رسانه‌های ایرانی از اولین روز از مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی در نزدیکی حسینیه مجموعه محل سکونت ایشان در تهران به بازنشر اولین جزییات از مراسم تشییع ایشان پرداخت.

واشنگتن پست نوشت: رسانه‌های ایران اعلام کردند که پیکر رهبر ایران درون تابوتی بر روی سکویی قرار داشت و گل‌های لاله سرخ مقابل آن چیده شده بود.

این رسانه با اشاره به حضور خانواده شهدا در مراسم وداع نوشت: عزاداران سیاه‌پوش که رسانه‌های ایران آنها را از خانواده‌های کسانی معرفی کردند که عزیزان خود را در جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ و جنگ اخیر ایران از دست داده‌اند، شال‌ها و وسایل دیگر را پرتاب می‌کردند تا حاضران آنها را با تابوت متبرک کنند که رسمی رایج در ایران است.

رسانه آمریکایی همچنین درباره قرار گرفتن پرچم سرخ حرم امام حسین (ع) بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب گزارش داد: «رسانه‌های دولتی تصاویری از پیکر آیت‌الله خامنه‌ای را نشان دادند که با پرچمی سرخ پوشانده شده بود که روی آن با رنگ سفید «یا حسین» نوشته شده بود؛ این عبارت شیعی یادآور شهادت نوه پیامبر اسلام در قرن هفتم میلادی است. این پرچم بر فراز حرم گنبد طلایی امام حسین (ع) در کربلا، عراق، در اهتزاز بود. این پرچم همچنین به‌طور سنتی نماد خون ریخته‌شده شخصی است که که به ناحق کشته شده و هم دعوت به انتقام است.»

به نوشته این رسانه، پیکر رهبر شهید ایران که اکنون با پرچم ایران پوشانده شده بود، به مصلای بزرگ تهران رسید و رهبران مذهبی، مقامات و شخصیت‌های خارجی در مراسمی رسمی به پیکر امام شهید و دیگر اعضای به شهادت رسیده خانواده‌شان از جمله زهرا محمدی گلپایگانی، نوه ۱۴ ماهه ایشان ادای احترام کردند.

این رسانه همچنین مراسم تشییع چند روزه امام شهید را مورد توجه قرار داد که روز دوشنبه در تهران و از روز‌های دیگر در شهر‌های ایران و عراق برگزار خواهد شد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام این خبر افزود که از کشور‌های همسایه هم هیات‌های عالی‌رتبه برای شرکت در مراسم تشییع امام شهید اعزام می‌شوند.

به گفته بقایی حداقل ۸ رئیس دولت یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر و ۱۲ رئیس مجلس در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی افزود: تعداد زیادی از کشور‌ها در سطح وزیر امور خارجه یا سایر وزرا و یا نمایندگان ویژه در این مراسم شرکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: گروه‌های مردمی و شخصیت‌ها هم از حدود ۱۰۰ کشور در این مراسم شرکت خواهند کرد.

بقائی بیان کرد: از هر کشوری که موضع رسمی و ناشایست در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ و صریحا از این اقدام متجاوزانه دفاع کرده و یا مواضع نادرستی را اعمال کردند دعوت نکردیم. از اروپای شرقی هم هیأت رسمی، شخصیت‌های مردمی و نمایندگان مجلس در این مراسم حضور دارند، اما از کشور‌هایی که موضع رسمی در حمایت از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا اتخاد کردند دعوت نکردیم.

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