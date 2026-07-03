اقدام جنجالی ستاره فرانسه علیه تصمیم فیفا + عکس

هافبک خروس‌ها از شروع جام جهانی، تمامی پست‌های صفحه اینستاگرام خود را پاک کرده و تصاویر ثبت شده یک عکاس از صفحه تلویزیون را منتشر می‌کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با اتفاقات جالب و گاهی عجیب همراه بوده؛ عجیب‌ترین آنها که هنوز هم بسیاری از نظر فنی آن را زیر سوال می‌برند ۴۸ تیمی شدن آن است که فیفا برای درآمدزایی بیشتر اقدام به اضافه کردن تیم‌های حاضر در این تورنمنت کرد.

با این حال، میزبانی آمریکا هم اتفاقات جالب و گاهی عجیب را رقم زد؛ از جمله دیپورت کردن یک داور سومالیایی باوجود داشتن ویزا، صادر نکردن ویزا برای برخی عوامل تیم‌ها یا رسانه‌ها و مواردی از این دست که موجب انتقادهای ریز و درشتی هم شده است. هرچند فیفا هم محدودیت‌هایی داشته که حالا بازتاب آن توسط یکی از ستاره‌های جام به نمایش درآمده است.

فیفا برای صدور مجوز رسانه‌ها و پوشش جام جهانی توسط خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران محدودیت‌هایی به لحاظ ظرفیت دارد که از همین‌رو امکان حضور تمامی علاقه‌مندان و رسانه‌ها فراهم نیست. یک عکاس خبری که موفق نشده مجوز فیفا را برای عکاسی در جام جهانی کسب کند، تصاویری را از بازی‌های فرانسه که از تلویزیون پخش شده، ثبت کرده است و با این ایده غیبتش در جام جهانی را به نمایش گذاشته است. البته این عکاس جهانی شدن این حرکت را مدیون مایکل اولیسه است که صفحه اینستاگرامش را به این کار اختصاص داد.

ستاره فرانسوی با پاک کردن تمام پست‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرامش، اکنون فقط تصاویری را که این عکاس از صفحه تلویزیون ثبت می‌کند منتشر می‌کند و آنها را در صفحه شخصی خود به نمایش می‌گذارد. اقدامی جنجالی و اعتراضی به تصمیم فیفا که باعث شده بسیاری متوجه محدودیت‌های ایجاد شده از سوی فیفا شوند و برخی نیز این سیاست را نقد کرده‌اند.