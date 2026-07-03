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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

اقدام جنجالی ستاره فرانسه علیه تصمیم فیفا + عکس

مایکل اولیسه، ستاره تیم ملی فرانسه در صفحه شخصی اینستاگرامش اقدامی اعتراضی را علیه تصمیم فیفا به راه انداخته که مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۴۲
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6836 بازدید
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۱۱

اقدام جنجالی ستاره فرانسه علیه تصمیم فیفا

هافبک خروس‌ها از شروع جام جهانی، تمامی پست‌های صفحه اینستاگرام خود را پاک کرده و تصاویر ثبت شده یک عکاس از صفحه تلویزیون را منتشر می‌کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با اتفاقات جالب و گاهی عجیب همراه بوده؛ عجیب‌ترین آنها که هنوز هم بسیاری از نظر فنی آن را زیر سوال می‌برند ۴۸ تیمی شدن آن است که فیفا برای درآمدزایی بیشتر اقدام به اضافه کردن تیم‌های حاضر در این تورنمنت کرد.

با این حال، میزبانی آمریکا هم اتفاقات جالب و گاهی عجیب را رقم زد؛ از جمله دیپورت کردن یک داور سومالیایی باوجود داشتن ویزا، صادر نکردن ویزا برای برخی عوامل تیم‌ها یا رسانه‌ها و مواردی از این دست که موجب انتقادهای ریز و درشتی هم شده است. هرچند فیفا هم محدودیت‌هایی داشته که حالا بازتاب آن توسط یکی از ستاره‌های جام به نمایش درآمده است.

فیفا برای صدور مجوز رسانه‌ها و پوشش جام جهانی توسط خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران محدودیت‌هایی به لحاظ ظرفیت دارد که از همین‌رو امکان حضور تمامی علاقه‌مندان و رسانه‌ها فراهم نیست. یک عکاس خبری که موفق نشده مجوز فیفا را برای عکاسی در جام جهانی کسب کند، تصاویری را از بازی‌های فرانسه که از تلویزیون پخش شده، ثبت کرده است و با این ایده غیبتش در جام جهانی را به نمایش گذاشته است. البته این عکاس جهانی شدن این حرکت را مدیون مایکل اولیسه است که صفحه اینستاگرامش را به این کار اختصاص داد.

اقدام جنجالی ستاره فرانسه علیه تصمیم فیفا

ستاره فرانسوی با پاک کردن تمام پست‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرامش، اکنون فقط تصاویری را که این عکاس از صفحه تلویزیون ثبت می‌کند منتشر می‌کند و آنها را در صفحه شخصی خود به نمایش می‌گذارد. اقدامی جنجالی و اعتراضی به تصمیم فیفا که باعث شده بسیاری متوجه محدودیت‌های ایجاد شده از سوی فیفا شوند و برخی نیز این سیاست را نقد کرده‌اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
13
15
پاسخ
خیلی جام جهانی مسخره ایه کلا و به نظرمن بهترین جامجهانی قطر بود که هم کیفیتی خوب بود و هم تیم ها عالی بودن و یه فینال جذاب هم داشت. فقط حیف که ما حال مون خوب نبود و پول هم نداشتیم بریم ببینیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
ما حالمون خیلی ام خوب بود، از جانب خودت حرف بزن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
بهترین جام 1990 ایتالیا بود.
ناشناس
| Germany |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
جام جهانی که توش قلعه نویی نباشه رنگ و بویی نداره !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
بهترین جام جهانی برزیل بود عجب جامی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
4
12
پاسخ
جام جهانی ای که ترامپ برگزار کنه چی میشه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
ترامپ برگزار نکرد فیفا برگزار کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
5
12
پاسخ
فوتبال همیشه سیاسی بوده به خصوص که آمریکا پشتش باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
هر چیزی که جماعت دنیارو بشه باهاش مهندسی کرد سیاسیه
شک نکن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
0
0
پاسخ
سرویس ورزشی تابناک!
جام جهانی ۳۲ تیمه جهانی نیست
جام جهانی یعنی کیپ ورد بیاد تا اینجا و با آرژانتین مسابقه بده
اوکیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
7
1
پاسخ
اولیسه یادش رفته یه زمانی جایگاه سیاه‌پوست ها کجا بوده. الان باید خیلی هم ممنون فیفا باشه
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