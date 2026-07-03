بیانیه سپاه در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای ضمن دعوت سپاه از آحاد مردم برای حضوری عاشورایی در آیینهای وداع امام شهید اعلام کرد: خطای محاسباتی دشمن با پاسخی کوبندهتر از همیشه مواجه خواهد شد.
به گزارش تابناک، در متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت فرارسیدن آیین وداع آقای شهید ایران آمده است: مردم مؤمن، انقلابی، عاشورایی و مبعوث شده ایران اسلامی؛ اکنون که مرجع عالیقدر جهان تشیع، قائد اعظم امت، رهبر حکیم انقلاب و پرچمدار جبهه مقاومت و حقیقت، حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) در جنایتی تروریستی، در آغاز جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی با زبان روزه، توسط اشقیای زمانه به کاروان نورانی شهدا پیوست و اکنون در آستانه وداعی تاریخی و سرنوشتساز با آن امام فقید قرار گرفتهایم.
این بیانیه افزود: آیین با شکوه تشییع، صرفا یک بدرقه نیست؛ بلکه رستاخیزی عظیم برای تجدید میثاق با اسلام ناب، آرمانهای بلند انقلاب و تداوم راه آن قائد شهید است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این وداعِ ملکوتی، حلقهای از زنجیره طلایی حماسههای این مرزوبوم است؛ که از خون پاک شهیدانِ دفاع مقدس تا خون مطهر سرداران مقاومت و اقتدار و دانش آموزان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، و خونِ رهبر فرزانه انقلاب، همگی در مسیری جاری شدهاند که جز به اقامه عدل الهی و زمینهسازی برای ظهور منجی عالم بشریت نمیانجامد و امروز، ملت ایران با تمام وجود، این حقیقت را فریاد میزند که راه شهیدان، هرگز خاموششدنی و پایان پذیر نیست و این کاروان، به اذن و نصرت الهی با رهبریِ خلف صالحِ امام شهید، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، تا تحقق وعده نصرت الهی، استوار و پرشتاب پیش خواهد رفت.
این بیانیه عنوان کرد: خونِ مطهر امام شهید، در رگهای مجاهدان مؤمن جهان اسلام، بویژه ملت مبعوث شده ایران، فریاد خونخواهی برآورده است و میثاقی آسمانی برای ادامه راه تا تحقق وعدههای صادق قرآنی است. همانگونه که خونِ سیدالشهدا (ع) تمدن عظیم عاشورایی را بنیاد نهاد، خون زعیم شهید عالیقدر نیز، دریچهای نو به روی بیداریِ جهانی و اتحاد مقدس امت اسلامی خواهد گشود و یأس و ناامیدی را بر دلِ دشمن آمریکایی-صهیونی و حامیان و همراهان منطقهای و فرامنطقهای آن، مستولی خواهد کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این نیرو، همگام با سایر نیروهای مسلح و مدافعان وطن، با آمادگی همهجانبه رزمی و ایمانی، تحت فرماندهی مدبرانه خلف صالح قائد شهید، به جبهه شیطانی دشمن هشدار میدهد، هرگونه خطای محاسباتی، با پاسخی قاطع، کوبندهتر از همیشه مواجه خواهد شد که تا ابد در تاریخ ذلتبار آنان ثبت خواهد گشت. این آمادگی، تنها نمایشی نظامی نیست، بلکه اعلانِ انزجارِ یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هرگونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکال به قدرت الهی، دشمن را به زانو در میآورد.
این بیانیه یادآور شد: سپاه مقتدر مردمی از آحاد ملت شریف، قدرشناس و قهرمان ایران اسلامی دعوت میکند با حضوری پرشور، ولایی و عاشورایی در آیینهای وداع، تشییع و تدفین امام شهید، بار دیگر وحدت، بصیرت و استقامت تاریخی خود را در معرض جهانیان قرار دهند؛ حضوری که نه فقط وداعی عاشقانه، که اعلام عزم و ارادهای راسخ برای انتقام خون شهید اعظم و پاسداری از مسیر او تا ظهور منجی است. بیتردید حضور پرشور، حماسی و میلیونی، پاسخ محکم و معنادار به بدخواهان و معاندان وطن خواهد بود و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ایران قوی میافزاید.