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کد خبر: ۱۳۸۲۷۳۷
بازدید: ۴۰۷۲
نظرات: ۱

عکس: استقبال عراقچی از هیئت‌های خارجی در آیین ادای احترام به رهبر شهید

تهران میزبان هیئت‌های بلندپایه و مقامات ارشد کشورهای دوست، همسایه و نهادهای بین‌المللی برای شرکت در آیین وداع و ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در دیدارهای جداگانه‌ای با مقامات عالی‌رتبه از جمله وزرای خارجه افغانستان و نیکاراگوئه، رئیس اقلیم کردستان، دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای و وزیر کابینه نامیبیا، ضمن دریافت پیام‌های همدردی و محکومیت تجاوزات اخیر علیه ایران، بر ضرورت تقویت مناسبات دوجانبه و همبستگی جهانی در برابر توطئه‌های قدرت‌های مداخله‌گر تأکید کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری وزارت امورخارجه سیدعباس عراقچی ایران  ادای احترام رهبرشهید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
به به ، چه کشورهایی !!!!! کشورهای درجه یک دنیا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ
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