عکس: استقبال عراقچی از هیئتهای خارجی در آیین ادای احترام به رهبر شهید
تهران میزبان هیئتهای بلندپایه و مقامات ارشد کشورهای دوست، همسایه و نهادهای بینالمللی برای شرکت در آیین وداع و ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در دیدارهای جداگانهای با مقامات عالیرتبه از جمله وزرای خارجه افغانستان و نیکاراگوئه، رئیس اقلیم کردستان، دبیرکل سازمان همکاریهای شانگهای و وزیر کابینه نامیبیا، ضمن دریافت پیامهای همدردی و محکومیت تجاوزات اخیر علیه ایران، بر ضرورت تقویت مناسبات دوجانبه و همبستگی جهانی در برابر توطئههای قدرتهای مداخلهگر تأکید کرد.
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