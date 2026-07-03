افزایش کارتهای سوخت جایگاهها برای مراسم تشییع
به گزارش تابناک به به نقل از وزارت نفت، رضا نواز، سخنگوی اتحادیه جایگاهداران سوخت از آمادگی کامل جایگاههای سوخت در مسیرهای منتهی به استانهای میزبان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: برای تسهیل سوختگیری، تعداد کارتهای سوخت جایگاهها افزایش یافته است؛ هرچند اولویت همچنان استفاده از کارت سوخت شخصی است.
وی گفت: همه جایگاههای سوخت واقع در مسیرهای اصلی منتهی به سه استان میزبان آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، با تمام ظرفیت در حال خدمترسانی به مردم هستند.
نواز عنوان کرد: از مردم میخواهیم در صورت امکان، از ظرفیت کامل خودروهای شخصی استفاده کنند و همچنین سفرهای خود را با وسایل حملونقل عمومی انجام دهند.
به گفته سخنگوی اتحادیه جایگاه داران سوخت اولویت اصلی همچنان استفاده شهروندان از کارت سوخت شخصی است تا روند سوختگیری با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.