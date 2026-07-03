دیدار خلیل حمدان با رئیس مجلس شورای اسلامی
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان که به نمایندگی از آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب به همراهی هیأتی از جنبش امل از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان، با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
محمدباقر قالیباف در دیدار و گفتوگو با خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان گفت: در جریان جنگ لبنان دو بار به بیروت سفر کردم. رهبر شهید ما همواره بر جایگاه و نقش آقای نبیه بری در میان شیعیان لبنان تأکید داشتند و معتقد بودند هر تصمیمی که ایشان با اجماع جامعه شیعی و در چارچوب منافع ملت لبنان اتخاذ کنند، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وی افزود: بدون شک خونخواهی از چنین رهبر بزرگی جز این نیست که همه مسلمانان را از ظلم و ستم آمریکا و رژیم صهیونسیتی آزاد کنیم. در تفاهمنامه با آمریکا یکی از مهمترین دغدغهها جبهه مقاومت به ویژه لبنان بود و با اصرار جمهوری اسلامی ایران عباراتی که مربوط به لبنان است در این تفاهمنامه قید شد.
رئیس مجلس شورای ادامه داد: همه اعضای جامعه لبنان باید تلاش کنند تا بند مربوط به لبنان که در تفاهمنامه ایران و آمریکا آمده اجرائی شود، زیرا با اجرای این بند میتوان مانع از فتنهانگیزی در لبنان شد.
قالیباف تاکید کرد: درس بزرگی که باید از سیره رهبر شهید بگیریم این است که همه ما باید وحدت جامعه اسلامی و شیعیان را حفظ کنیم.
خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان نیز در این دیدار ضمن تسلیت شهادت حضرت آیتالله خامنهای گفت: آمدهایم تا در مجلس ادای احترام به این رهبر بزرگ شرکت کنیم و لازم میدانم صفات نیک رهبر شهید و بزرگ انقلاب اسلامی ایران را بیان کنیم تا آیندگان نیز از ویژگیهای ایشان مطلع شوند.
جنبش امل یکی از احزاب ریشه دار در لبنان است و در سال ۱۹۷۴ با تلاش امام موسی صدر و شهید چمران فعالیت خود را آغاز کرد؛ شهید چمران در آن مقطع به ایرانیان انقلابی آموزش میداد و امام موسی صدر نیز دو روز پیش از سفر خود به لیبی در روزنامه لوموند فرانسه به موضوع انقلاب اسلامی پرداخت؛ در واقع اولین ظهور و بروز شروع انقلاب اسلامی در اروپا به این پیام امام موسی صدر مربوط میشود. تعدادی از اعضای لبنانی جنبش امل به همراه شهید چمران در دهلاویه شهید شدند.