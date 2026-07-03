تشریح حلقههای ترافیکی مراسم بدرقه آقای شهید ایران در تهران
به گزارش تابناک؛ محسن هرمزی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به ارائه گزارشی درخصوص اقدامات این نهاد برای مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: در تهران برای روزهای وداع ۳ حلقه ترافیکی تعریف شده که بر این اساس در حلقه اول یعنی مصلی تهران و شعاع یک و نیم کیلومتری آن صرفا امکان تردد شرکت کنندگان به صورت پیاده محور فراهم است.
وی با بیان اینکه در حلقه اول ورود خودرو و هرگونه وسایل نقلیه ممنوع است، خاطرنشان کرد: در حلقه اول و خروجی ایستگاههای مترویی که منتهی به مصلی میشود ون و خودروهایی ویژه سالمندان و توانیابان پیشبینی شده است.
هرمزی افزود: حلقه دوم شامل خیابانهای شریعتی، بهار شیراز، کریمخان زند، میرزای شیرازی، گاندی و اتوبان همت و ضلع شمالی اتوبان شهید حقانی است که شامل ۳۰ نقطه انسداد میشود. در این نقطه بنا به فراخور و دستور فرمانده میدان دز صورت موج جمعیت زیاد احتمال پیاده محور شدن مسیر وجود دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: حلقه سوم شامل اتوبانهای شهید صیاد شیرازی، شهید صدر، شهید مدرس، خیابانهای انقلاب و حضرت ولیعصر (عج) است که در اینها عمدتا خودروهای حملونقل عمومی خدمترسانی میکنند.
وی با بیان اینکه در ۱۴ نقطه ورودی تهران آماده پذیرش مسافران هستیم، یادآور شد: عمده ورود زائران از غرب و جنوب پایتخت است. در این نقاط ۹۶۱ هزار جای پارک پیشبینی شده است.