به گزارش تابناک؛ محسن هرمزی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به ارائه گزارشی درخصوص اقدامات این نهاد برای مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: در تهران برای روز‌های وداع ۳ حلقه ترافیکی تعریف شده که بر این اساس در حلقه اول یعنی مصلی تهران و شعاع یک و نیم کیلومتری آن صرفا امکان تردد شرکت کنندگان به صورت پیاده محور فراهم است.

وی با بیان اینکه در حلقه اول ورود خودرو و هرگونه وسایل نقلیه ممنوع است، خاطرنشان کرد: در حلقه اول و خروجی ایستگاه‌های مترویی که منتهی به مصلی می‌شود ون و خودرو‌هایی ویژه سالمندان و توانیابان پیش‌بینی شده است.

هرمزی افزود: حلقه دوم شامل خیابان‌های شریعتی، بهار شیراز، کریمخان زند، میرزای شیرازی، گاندی و اتوبان همت و ضلع شمالی اتوبان شهید حقانی است که شامل ۳۰ نقطه انسداد می‌شود. در این نقطه بنا به فراخور و دستور فرمانده میدان دز صورت موج جمعیت زیاد احتمال پیاده محور شدن مسیر وجود دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: حلقه سوم شامل اتوبان‌های شهید صیاد شیرازی، شهید صدر، شهید مدرس، خیابان‌های انقلاب و حضرت ولیعصر (عج) است که در اینها عمدتا خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه در ۱۴ نقطه ورودی تهران آماده پذیرش مسافران هستیم، یادآور شد: عمده ورود زائران از غرب و جنوب پایتخت است. در این نقاط ۹۶۱ هزار جای پارک پیش‌بینی شده است.