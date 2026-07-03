رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام آمادگی ۶ میلیون داوطلب برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع، گفت: این حضور گسترده، ادای دینی به رهبر شهید و نشانه‌ای از وفاداری مردم است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، از آمادگی میلیونی داوطلبان این جمعیت جهت خدمت‌رسانی در مراسم وداع و تشییع مردم با آقای شهید خبرداد و گفت: ۶ میلیون داوطلب جمعیت هلال‌احمر برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان اعلام آمادگی کامل کرده‌اند.

وی با تشبیه نقش امدادگران به هدایت‌کنندگان صفوف نماز جماعت گفت: گرچه قلباً بسیار مایلیم که هم‌قدم با مردم عزیز در این مراسم معنوی شرکت کنیم، اما برای تأمین، تضمین و حفظ آرامش و آسایش شرکت‌کنندگان، موظف به حضور در پایگاه‌ها و قرارگاه‌های امدادی خود هستیم؛ چرا که کار ما مانند مکبرانی است که راهبری و نظم‌دهی صفوف نمازگزاران را بر عهده دارند.

کولیوند با دعوت از اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، برای حضور در این آیین باشکوه گفت: از تمامی آحاد مردم، اعم از زنان، مردان و به‌ویژه جوانان برومند دعوت می‌کنم در این مراسم باشکوه شرکت کنند تا با حضور خود، از زحمات، تلاش‌ها و فداکاری‌های بی‌وقفه رهبر شهیدمان در طول دوران خدمتشان قدردانی کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با تأکید بر ادای دین به شهید خدمت تأکید کرد: امروز روز ادای دین ما به رهبر عزیزی است که عمر خود را وقف این ملت کرد؛ ان‌شاءالله با حضور پرشور مردم، وداعی شایسته و درخور شأن این شهید بزرگوار رقم خواهد خورد.