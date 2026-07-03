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ورود وزیر کشور پاکستان به تهران با استقبال مومنی

وزیر کشور پاکستان برای شرکت در آئین تشییع رهبر شهید انقلاب، با استقبال وزیر کشور وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۳۲
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ورود وزیر کشور پاکستان به تهران با استقبال مومنی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با استقبال اسکندر مومنی وزیر کشور، برای شرکت در آئین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره)، ساعاتی پیش وارد تهران شد.

 

وزیر کشور پاکستان در بدو ورود به تهران گفت: ایران خانه دوم ماست و من برای شرکت در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به تهران آمده‌ام.

 

نقوی افزود: هیات دیگری هم شامل شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در این مراسم به ایران خواهد آمد.

 

مومنی وزیر کشور هم ضمن خیر مقدم به آقای سید محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان گفت: هیات‌های مختلفی در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی و اجتماعی دنیا برای شرکت در این مراسم و ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران خواهند آمد.

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وزیر کشور پاکستان اسکندر مومنی وزیر کشور تشییع پیکر رهبر انقلاب سید محسن نقوی
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