کشتههای زلزله ونزوئلا به ۲۵۹۵ نفر افزایش یافت
به گزارش تابناک به نقل از آناتولی؛ دِلسِی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که تعداد جان باختگان زلزلههای شدید هفتهٔ گذشته در شمال ونزوئلا به ۲،۵۹۵ نفر افزایش یافته و ۱۲،۴۰۰ نفر نیز مجروح شدهاند.
رودریگز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «عددی که ما اعلام میکنیم، عددی دقیق و مستند است.»
وی افزود که آمار بهروز شده پس از یک فرایند دقیق تأیید و راستیآزمایی به دست آمده و مسئولان پیش از اعلام آخرین آمار، دادههای تلفات را به دقت بررسی کردهاند.
او گفت که پنج نفر که در ابتدا بهعنوان کشته ثبت شده بودند، پس از آنکه مسئولان هویت آنها را از طریق سامانهٔ سوخت یارانهای ونزوئلا که مبتنی بر اثر انگشت است، تأیید کردند، زنده پیدا شدند.
رودریگز تأکید کرد: «ما نمیخواهیم اعدادی را اعلام کنیم که بهطور دقیق اثبات نشده باشند.»
آمار بهروز شده پس از وقوع دو زمینلرزه با بزرگای ۷.۲ و ۷.۵ در شمال ونزوئلا در تاریخ ۲۴ ژوئن اعلام میشود.
وی همچنین گفت که دولت در حال گفتوگو با وزارت امور خارجه آمریکا و صندوق بینالمللی پول (IMF) برای تأمین منابع مالی جهت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از زلزله است.
او افزود که مذاکراتی نیز با بانک جهانی و بانک توسعهٔ بینآمریکایی در جریان است که هم کمکهای بلاعوض و هم تسهیلات اعتباری را برای حمایت از تلاشهای بهبودی این کشور ارائه دادهاند.
به گفتهٔ رودریگز، زلزله حداقل به ۸۵۵ ساختمان آسیب وارد کرده است.
وی گفت که مسئولان مبلغ ابتدایی ۲۰۰ میلیون دلار برای بازسازی اختصاص دادهاند و یک حساب ویژه در بانک توسعهٔ آمریکای لاتین و کارائیب (CAF) برای دریافت کمکهای بینالمللی برای پروژههای مسکونی افتتاح کردهاند.
رودریگز همچنین از ورود تیمی از کارشناسان صهیونیست برای کمک به ارزیابی ساختمانهای آسیبدیده و حمایت از تلاشهای بازسازی زیرساختها خبر داد.
وی گفت که ارزیابیهای اولیه بر اساس تحلیل سریع دیجیتال برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد (UNDP) خسارت وارد شده به منازل، کسبوکارها و سایر داراییها را حدود ۶.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
برآوردهای دولت نشان میدهد که حدود ۱۲،۸۰۰ نفر خانههای خود را از دست دادهاند، در حالی که آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) حدود ۱۶،۰۰۰ نفر را که بر اثر زلزله آواره شدهاند، ثبت کرده است.
رودریگز همچنین اشاره کرد که ژوزه موسیو، وزیر دفاع برزیل، اوایل این هفته از ونزوئلا دیدار کرده تا دربارهٔ گسترش همکاریهای بشردوستانه و کمکهای بازسازی گفتوگو کند.