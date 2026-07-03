ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت

به گزارش تابناک؛ مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.

جمعی از شخصیت‌های سیاسی، علما، اندیشمندان و شخصیت‌های مذهبی از کشورهای مختلف جهان با حضور در این مراسم، به پیکر مطهر ایشان ادای احترام کردند.

در این مراسم، هیئت‌هایی از شخصیت‌های سیاسی، علما و فرهیختگان مذهبی از کشورهای هند، روسیه، پاکستان، نروژ، سریلانکا، انگلستان، کامبوج، یونان، سوئد، میانمار و تایلند، اندونزی، افغانستان، و سایر کشورها با حضور در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن قرائت فاتحه و ابراز همدردی، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان در دفاع از امت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم را گرامی داشتند.

تصاویری از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در جایگاه ادای احترام هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی در مصلای تهران

هیئت فرهیختگان و فعالان فرهنگی رسانه‌ای از کشورهای اسپانیا، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به پیکر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.

همچنین؛ جمعی از نمایندگان جبهه مقاومت نیز ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب یاد ایشان را گرامی داشتند.