ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئتهای رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
مراسم ادای احترام شخصیتهای خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای رضواناللهعلیه از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۱۹| |
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به گزارش تابناک؛ مراسم ادای احترام شخصیتهای خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای رضواناللهعلیه از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.
جمعی از شخصیتهای سیاسی، علما، اندیشمندان و شخصیتهای مذهبی از کشورهای مختلف جهان با حضور در این مراسم، به پیکر مطهر ایشان ادای احترام کردند.
در این مراسم، هیئتهایی از شخصیتهای سیاسی، علما و فرهیختگان مذهبی از کشورهای هند، روسیه، پاکستان، نروژ، سریلانکا، انگلستان، کامبوج، یونان، سوئد، میانمار و تایلند، اندونزی، افغانستان، و سایر کشورها با حضور در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن قرائت فاتحه و ابراز همدردی، یاد و خاطره مجاهدتهای ایشان در دفاع از امت اسلامی و حمایت از ملتهای مظلوم را گرامی داشتند.
تصاویری از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در جایگاه ادای احترام هیئتها و شخصیتهای خارجی در مصلای تهران
هیئت فرهیختگان و فعالان فرهنگی رسانهای از کشورهای اسپانیا، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به پیکر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.
همچنین؛ جمعی از نمایندگان جبهه مقاومت نیز ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب یاد ایشان را گرامی داشتند.
همچنین؛ جمعی از نمایندگان جبهه مقاومت نیز ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب یاد ایشان را گرامی داشتند.
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۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۴
ادای احترام اعضای بیت امام خمینی (ره) به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۳
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۴:۰۲
وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۴۳
سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور،سردار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان در ساعات اولیه امروز با حضور در مصلی تهران با حضرت آیتالله العظمی شهید سیدعلی خامنهای وداع کردند.
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در این مراسم بر تداوم نقشهراه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.
حضور هیئتی از نمایندگان احزاب ملی سیاسی لبنان در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۹
ادای احترام هیئتی از شیوخ، عشایر، احزاب کرد اقلیم کردستان و اعضای پارلمان کشور عراق به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۸
حضور خانواده شهید سیدحسن نصرالله و جمعی از فرماندهان مقاومت لبنان در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۷
ادای احترام هیئتی از هیئت عالی رتبه کشور ارمنستان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۶
حضور هیئتی از جماعت اسلامی و پارلمانی بنگلادش در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۴
ادای احترام غلامعلی حدادعادل و جمعی از مقامات کشوری به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۰
ادای احترام هیئتی از علمای فلسطین به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۹
جمعی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و شیعیان آلمان به رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۵
ادای احترام نمایندگان پارلمان و عضو حزب احیای جمهوری بلغارستان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی.
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۴
ادای احترام هیئت علمای روسیه به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۳
ادای احترام هیئت احزاب ترکیه به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۲
وداع هیئت فاطمیون افغانستان با پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۱
ادای احترام هیئت اداره عالی مسلمانان گرجستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۰۵
حضور هیئتی از رهبران شیعهٔ پاکستان در آیین وداع با رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۰۴
شیعیان کشورهای حوزهٔ خلیج فارس به قائد امت ادای احترام کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۹
حضور احمد مسعود به همراه هیئتی از افغانستان برای ادای احترام به قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۷
حضور استانداران نجف و کربلا و شخصیتهای مجاهد عراق در مراسم وداع با رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۵
ادای احترام جمعی از اعضای جنبش اَمل لبنان به پیکر قائد امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۴
لحظاتی از ادای احترام هیئتی از عراق به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۱
ادای احترام هیئتهای خارجی به قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۲۹
هیئت فرهیختگان و فعالان فرهنگی رسانهای از کشورهای اسپانیا، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به پیکر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۲۶
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