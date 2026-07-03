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ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت

مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۱۹
| |
67468 بازدید

به گزارش تابناک؛ مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.

جمعی از شخصیت‌های سیاسی، علما، اندیشمندان و شخصیت‌های مذهبی از کشورهای مختلف جهان با حضور در این مراسم، به پیکر مطهر ایشان ادای احترام کردند.
در این مراسم، هیئت‌هایی از شخصیت‌های سیاسی، علما و فرهیختگان مذهبی از کشورهای هند، روسیه، پاکستان، نروژ، سریلانکا، انگلستان، کامبوج، یونان، سوئد، میانمار و تایلند، اندونزی، افغانستان،  و سایر کشورها با حضور در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن قرائت فاتحه و ابراز همدردی، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان در دفاع از امت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم را گرامی داشتند.

ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت

تصاویری از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در جایگاه ادای احترام هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی در مصلای تهران
 
هیئت فرهیختگان و فعالان فرهنگی رسانه‌ای از کشورهای اسپانیا، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به پیکر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.
همچنین؛ جمعی از نمایندگان جبهه مقاومت نیز ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب یاد ایشان را گرامی داشتند.
 
ادای احترام دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به امام مجاهد شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۴۹

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

تعداد بازدید : 4018
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ادای احترام معاون وزیر خارجه تانزانیا به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۴۶

معاون وزیر خارجه تانزانیا در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

تعداد بازدید : 1975
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حضور مفتی اعظم و نماینده جمهوری تونس برای ادای احترام به رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۴۲

مفتی اعظم و نماینده جمهوری تونس در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حاضر شد.

تعداد بازدید : 1291
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ادای احترام فرستاده ویژه و فرماندار ایالت بیهار هند به رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۴۰

سیدعطا حسنین، فرستاده ویژه و فرماندار ایالت بیهار جمهوری هند به همراه هیئت همراه در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حاضر شد.

تعداد بازدید : 1020
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حضور نماینده ویژه مالزی در مصلای تهران برای احترام به رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۳۷

محمد صابو، وزیر کشاورزی و نماینده ویژه مالزی در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

تعداد بازدید : 758
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احترام نائب‌رئیس مجلس سریلانکا به رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۳۶

ریزوی صالح، نائب‌رئیس مجلس سریلانکا به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

تعداد بازدید : 602
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احترام معاون رئیس کنگرۀ ملی خلق چین به مقام شامخ رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۳۵

معاون رئیس کنگرۀ ملی خلق چین برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران حضور یافت.

تعداد بازدید : 978
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نماینده دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به رهبر شهید احترام گذاشت
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۳۳

احمد خوخر، نماینده دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حاضر شد.

تعداد بازدید : 524
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ادای احترام دبیر کل گروه دی-۸ به آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۳۰

سهیل محمود دبیر کل گروه دی-۸ در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

تعداد بازدید : 440
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احترام وزیر ارتباطات صربستان به امام مجاهد شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۲۸

بوریس براتینا، وزیر ارتباطات صربستان و هیئت همراه برای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

تعداد بازدید : 431
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ادای احترام فرستاده ویژه کشور میانمار به آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۲۴

تین آمسان، فرستاده ویژه کشور میانمار در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حاضر شد.

تعداد بازدید : 385
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ادای احترام نائب‌رئیس‌جمهوری یمن به رهبر انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۲۲

نائب‌رئیس جمهوری یمن و هیئت همراه به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

تعداد بازدید : 587
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وزیر مسئول دفتر اتحادیه میانمار به امام مجاهد شهید ادای احترام کرد
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۲۱

وزیر مسئول دفتر اتحادیه میانمار در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

تعداد بازدید : 342
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ادای احترام نماینده ویژه پوتین به پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۰۹

دمیتری مدودف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران حضور یافت.

تعداد بازدید : 1231
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ادای احترام وزیر آموزش عالی گوام به امام مجاهد شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۰۷

والتر بالوخا گارسیا وزیر آموزش عالی گوام برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

تعداد بازدید : 254
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رئیس مجلس سنای پاکستان به رهبر شهید ادای احترام کرد
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۹:۰۶

یوسف رضا گیلانی، رئیس مجلس سنای پاکستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

تعداد بازدید : 397
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ادای احترام وزیر دفاع لبنان به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۸:۱۸

وزیر دفاع ملی جمهوری لبنان در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

تعداد بازدید : 666
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ادای احترام وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور قزاقستان به امام مجاهد شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۸:۱۲

یرمِک کوشِربایِف، وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور قزاقستان و هیئت همراه به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

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ادای احترام قائم مقام وزارت خارجه عربستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۸:۰۴

ولید بن عبدالکریم الخریجی، قائم مقام وزارت خارجه عربستان و هیئت همراه در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

تعداد بازدید : 952
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ادای احترام رئیس مجلس قطر به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۸:۰۱

حسن بن عبدالله الغانم، رئیس مجلس قطر و هیئت همراه به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

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حضور معاون رئیس‌جمهور ترکیه به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۷:۵۷

جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه و هیئت همراه در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

تعداد بازدید : 663
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ادای احترام وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۷:۵۴

چارلز موبیتا، وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا و هیئت همراه به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

تعداد بازدید : 225
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حضور معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۷:۵۱

معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله و هیئت همراه در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافتند.

تعداد بازدید : 480
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ادای احترام رئیس شورای رهبری حماس و هیئت همراه به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۷:۳۸

محمد اسماعیل درویش، رئیس شورای رهبری حماس، به همراه هیئت همراه، عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

تعداد بازدید : 511
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رئیس مجلس دولت سلطنت عمان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۷:۱۴

شیخ عبدالملک بن عبدالله الخلیلی، رئیس مجلس دولت سلطنت عمان، امروز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در محل برگزاری مراسم، به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

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ادای احترام وزیر امور خارجه کنگو به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۳۹
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وزیر امور خارجه کنگو عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کرد و مراتب تسلیت و همدردی دولت و ملت کنگو را با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.

ادای احترام رئیس‌جمهور گرجستان، به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۳۶
تعداد بازدید : 757
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میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

حضور وزیر امور خارجه بورکینافاسو در مصلای تهران برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۳۶
تعداد بازدید : 395
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وزیر امور خارجه جمهوری بورکینافاسو عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کرد.

ادای احترام رئیس مجلس سنای مصر، به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۲۷
تعداد بازدید : 615
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عصام‌الدین احمد محمد فرید، رئیس مجلس سنای مصر، عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد و مراتب تسلیت و همدردی خود را با ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.

ادای احترام رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بر پیکر مطهر امام مجاهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۲۲
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بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

ادای احترام نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۲۱
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نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

حضور حافظ‌الدین احمد، رئیس مجلس بنگلادش
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۱۹
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 حافظ‌الدین احمد، رئیس مجلس بنگلادش در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

ادای احترام هیئتی از افغانستان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۱۱
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همچنین هیئتی از افغانستان نیز به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد و با شرکت در مراسم وداع، مراتب تسلیت و همدردی خود را با ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.

ادای احترام وزیر امور خارجۀ نیکاراگوئه به امام مجاهد شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۱۰

 

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وزیر امور خارجۀ نیکاراگوئه در مصلای تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

ادای احترام ایگور سرگینکو، رئیس مجلس نمایندگان بلاروس و هیات همراه به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۰۶
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ابراز تسلیت رئیس مجلس نمایندگان بلاروس و هیات همراه به مسئولان ارشد ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۶:۰۴
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ادای احترام رئیس مجلس قرقیزستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۴۱
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مارلن عبدالحمانوویچ ممتالیف، رئیس مجلس قرقیزستان، عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد و مراتب تسلیت و همدردی کشورش را با ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.

ادای احترام رئیس مجلس ازبکستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۴۰
تعداد بازدید : 359
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رئیس مجلس ازبکستان عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

ادای احترام رئیس منطقۀ کردستان عراق به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۳۱
تعداد بازدید : 1932
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نیچیروان بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق، عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد و مراتب تسلیت و همدردی خود را با ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.

ادای احترام نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۳۰
تعداد بازدید : 1932
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نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور که ساعتی پیش برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شده بودند، با حضور در مصلای امام خمینی(ره)، به پیکر مطهر ایشان ادای احترام کردند.

ادای احترام نخست‌وزیر ارمنستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۸
تعداد بازدید : 519
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 نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان نیز عصر امروز با حضور در مصلای تهران به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

ادای احترام رئیس مجلس جمهوری آذربایجان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۷
تعداد بازدید : 433
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رئیس مجلس جمهوری آذربایجان بعد از ظهر امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، ضمن ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراتب تسلیت و همدردی کشورش را ابراز کرد.

ادای احترام رئیس مجلس عراق به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۵
تعداد بازدید : 293
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رئیس مجلس عراق هم امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.
ادای احترام رهبر ملی ترکمنستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۴
تعداد بازدید : 400
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رهبر ملی ترکمنستان به همراه تیم همراه با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، با ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراتب تسلیت و همدردی خود را با ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد.
ادای احترام اعضای بیت امام خمینی (ره) به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۵:۲۳
تعداد بازدید : 1390
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سید حسن خمینی، سید یاسر خمینی و سید علی خمینی با حضور در مصلای امام خمینی(ره) تهران، به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کردند و یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشتند.
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۴:۰۲
تعداد بازدید : 2013
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روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.
وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۴۳
تعداد بازدید : 2677
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سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور،سردار ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان در ساعات اولیه امروز با حضور در مصلی تهران با حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای وداع کردند.
 
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در این مراسم بر تداوم نقشه‌راه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.
حضور هیئتی از نمایندگان احزاب ملی سیاسی لبنان در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۹
تعداد بازدید : 940
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ادای احترام هیئتی از شیوخ، عشایر، احزاب کرد اقلیم کردستان و اعضای پارلمان کشور عراق به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۸
تعداد بازدید : 1058
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حضور خانواده شهید سیدحسن نصرالله و جمعی از فرماندهان مقاومت لبنان در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۷
تعداد بازدید : 1489
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ادای احترام هیئتی از هیئت عالی رتبه کشور ارمنستان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۶
تعداد بازدید : 652
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حضور هیئتی از جماعت اسلامی و پارلمانی بنگلادش در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۴
تعداد بازدید : 558
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ادای احترام غلامعلی حدادعادل و جمعی از مقامات کشوری به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۰
تعداد بازدید : 1469
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ادای احترام هیئتی از علمای فلسطین به پیکر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۹
تعداد بازدید : 1423
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جمعی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و شیعیان آلمان به رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۵
تعداد بازدید : 1326
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ادای احترام نمایندگان پارلمان و عضو حزب احیای جمهوری بلغارستان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی.
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۴
تعداد بازدید : 884
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ادای احترام هیئت علمای روسیه به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۳
تعداد بازدید : 1215
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ادای احترام هیئت احزاب ترکیه به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۲
تعداد بازدید : 1043
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وداع هیئت فاطمیون افغانستان با پیکر مطهر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۱
تعداد بازدید : 1240
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ادای احترام هیئت اداره عالی مسلمانان گرجستان به رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۰۵
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حضور هیئتی از رهبران شیعهٔ پاکستان در آیین وداع با رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۰۴
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شیعیان کشورهای حوزهٔ خلیج فارس به قائد امت ادای احترام کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۹
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حضور احمد مسعود به همراه هیئتی از افغانستان برای ادای احترام به قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۷
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حضور استانداران نجف و کربلا و شخصیت‌های مجاهد عراق در مراسم وداع با رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۵
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ادای احترام جمعی از اعضای جنبش اَمل لبنان به پیکر قائد امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۴
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لحظاتی از ادای احترام هیئتی از عراق به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۱
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ادای احترام هیئت‌های خارجی به قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۲۹
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هیئت فرهیختگان و فعالان فرهنگی رسانه‌ای از کشورهای اسپانیا، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به پیکر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۲۶
تعداد بازدید : 1029
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حضور جمعی از شخصیت‌ها و نخبگان حوزه مقاومت در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۰:۲۵
تعداد بازدید : 685
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