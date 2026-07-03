حضور ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس در مراسم وداع با رهبر شهید
به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:نزدیک ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی، یا شخصیتها و گروههای مردمی برای شرکت در این مراسم اعزام میکنند. از کشورهای همسایه هیاتهای عالیرتبه داریم.
وی ادامه داد: حداقل ۸ رئیس دولت یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر و از ۱۲ کشور رئیس مجلس حضور دارند. از تعداد زیادی از کشورها در سطح وزیر امور خارجه یا سایر وزرا و نمایندگان ویژه دراین مراسم حضور دارند.
بقائی با بیان اینکه از حدود ۱۰۰ کشور گروههای مردمی و شخصیتها در این مراسم شرکت میکنند، گفت:از اروپای شرقی هم هیات رسمی و هم شخصیتهای مردمی و نمایندگان مجلس در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب حضور دارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از کشورهای اروپایی که موضع رسمی در حمایت از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اتخاد کردند برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید دعوت نشده است.