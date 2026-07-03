طلسم ۸۸ ساله سوئیس شکست؛ الجزایر هم از جام کنار رفت
اگرچه الجزایر تلاش زیادی کرد و در زمانهایی از مسابقه هم مالکیت توپ بیشتری داشت، اما سوئیس موقعیتهای خطرناک بیشتری خلق کرد و با دو گل حریف آفریقاییاش را شکست داد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدارهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، تیمهای ملی سوئیس و الجزایر از ساعت ۰۶:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران (ساعت ۲۰ پنجشنبه به وقت محلی) در ورزشگاه بیسی پِلیس ونکوور به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی ۲ بر صفر شاگردان مورات یاکین به پایان رسید.
بریل امبولو (دقیقه ۱۰) و دان ندویه (دقیقه ۴۷) گلهای سوئیس را در این دیدار به ثمر رساندند.
سوئیس بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۰ به گل رسید. یوهان مانزامبی پس از یک حرکت انفرادی تماشایی از میانه میدان، توپ را مقابل دروازه برای بریل امبولو مهیا کرد تا مهاجم سوئیس به راحتی گل نخست را به ثمر برساند. هرچند الجزایر مالکیت بیشتری روی توپ داشت، اما سوئیسیها در خلق موقعیتهای خطرناک عملکرد مؤثرتری از خود نشان دادند و با همین برتری راهی رختکن شدند.
تنها ۴۸ ثانیه از آغاز نیمه دوم گذشته بود که سوئیس اختلاف را دو برابر کرد. دفع ناقص مدافعان الجزایر مقابل پای دان ندویه قرار گرفت و او با ضربهای دقیق گل دوم را وارد دروازه حریف کرد تا کار آنها برای صعود آسانتر شود.
در ادامه، الجزایر برای بازگشت به بازی تلاش کرد، اما حملات این تیم ثمری نداشت و حتی سوئیس میتوانست اختلاف را بیشتر کند؛ فابیان ریدر در اواخر مسابقه یکی از بهترین فرصتهای بازی را مقابل دروازه خالی از دست داد.
سوئیس با این پیروزی، نخستین برد خود در مرحله حذفی جام جهانی از سال ۱۹۳۸ را جشن گرفت و برای چهارمین دوره متوالی حضورش در جام جهانی، به مرحله یکهشتم نهایی رسید، اما الجزایر نیز با این شکست، همچنان در انتظار نخستین پیروزی تاریخ خود در مراحل حذفی جام جهانی باقی ماند.
شاگردان مورات یاکین در مرحله یک هشتم نهایی با برنده دیدار کلمبیا و غنا روبهرو خواهند شد.