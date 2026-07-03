عکس: اسپانیا با دبل اویارزابال اتریش را در هم کوبید

تیم ملی اسپانیا با ارائه نمایشی خیره‌کننده و پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل اتریش، مقتدرانه راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد. در این دیدار که با درخشش میکل اویارزابال و ثبت دو گل توسط او همراه بود، شاگردان لوئیس دلافوئنته از لحظه آغاز تا سوت پایان، کنترل بازی را در دست داشتند و با فوتبالی چشم‌نواز، بار دیگر قدرت خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به رخ کشیدند.