صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۲۷۱۵
بازدید: ۱۵۳۵

عکس: اسپانیا با دبل اویارزابال اتریش را در هم کوبید

تیم ملی اسپانیا با ارائه نمایشی خیره‌کننده و پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل اتریش، مقتدرانه راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد. در این دیدار که با درخشش میکل اویارزابال و ثبت دو گل توسط او همراه بود، شاگردان لوئیس دلافوئنته از لحظه آغاز تا سوت پایان، کنترل بازی را در دست داشتند و با فوتبالی چشم‌نواز، بار دیگر قدرت خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به رخ کشیدند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی اسپانیا اتریش
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.