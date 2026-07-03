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کد خبر: ۱۳۸۲۷۱۲
بازدید: ۷۱۶۰

عکس: ادای احترام هیأت‌های داخلی و خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب

همزمان با برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید انقلاب در مصلای امام خمینی (ره)، تهران امروز شاهد حضور طیف گسترده‌ای از نمایندگان ادیان توحیدی، اندیشمندان، هیئت‌های دینی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف جهان است که برای ادای احترام نهایی گرد هم آمده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری ادای احترام ادیان و شخصیت‌های جهان پیکر رهبر شهید مراسم وداع
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.