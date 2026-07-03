عکس: ادای احترام هیأتهای داخلی و خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب
همزمان با برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید انقلاب در مصلای امام خمینی (ره)، تهران امروز شاهد حضور طیف گستردهای از نمایندگان ادیان توحیدی، اندیشمندان، هیئتهای دینی و شخصیتهای برجسته سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف جهان است که برای ادای احترام نهایی گرد هم آمدهاند.
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