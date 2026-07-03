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کد خبر: ۱۳۸۲۷۱۱
بازدید: ۸۳۹۳

عکس: استقبال قالیباف از هیئت‌های خارجی در آیین ادای احترام به رهبر شهید

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با استقبال از روسا و نمایندگان مجالس و مقامات عالی‌رتبه کشورهای لبنان، چین، بلاروس، عراق و بنگلادش ضمن رایزنی پیرامون مسائل منطقه و روابط دوجانبه، مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از حضور این هیئت‌های بلندپایه ابراز داشت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری هیئت پارلمانی لبنان قالیباف تشییع رهبر شهید انقلاب خلیل حمدان جنبش امل لبنان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.