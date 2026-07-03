تیم ملی فوتبال پرتغال با بازگشتی تماشایی مقابل کرواسی، در نهایت با برتری در وقت‌های تلف شده راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد تا در یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های این مرحله، برابر اسپانیا قرار بگیرد.

پرتغال موفق شد با طلسم‌شکنی رونالدو از سد کرواسی بگذرد تا علاوه بر رقم زدن تجربه‌ای تلخ برای این تیم، شب تلخی را هم برای لوکا مودریچ رقم بزند که به اجبار آخرین بازی ملی خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران (ساعت ۱۹ به وقت محلی) در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد شهر تورنتو به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک پرتغال به اتمام رسید.

گل‌های این دیدار را کریستیانو رونالدو (دقیقه ۶۸ - پنالتی) و گونچالو راموس (دقیقه ۴+۹۰) برای پرتغال و ایوان پریشیچ (دقیقه ۵۳) برای کرواسی به ثمر رساندند.

نیمه نخست با برتری نسبی پرتغال همراه بود، اما درخشش دومینیک لیواکوویچ مانع گلزنی شاگردان روبرتو مارتینس شد. برونو فرناندز، ژوائو کانسلو، کریستیانو رونالدو، رافائل لیائو و ژوائو نوس مهم‌ترین فرصت‌های پرتغال را از دست دادند و کرواسی نیز تنها روی ضدحملات و ضربات آنته بودیمیر خطرساز ظاهر شد تا دو تیم بدون گل به رختکن بروند.

کرواسی نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و سرانجام در دقیقه ۵۳ روی ارسال یوسیپ استانیشیچ و ضربه ایوان پریشیچ به گل نخست مسابقه رسید. پرتغال پس از دریافت گل حملات خود را افزایش داد؛ ابتدا گل کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۱ به دلیل آفساید مردود اعلام شد و دقایقی بعد، پس از بازبینی صحنه توسط VAR، داور خطای نیکولا ولاشیچ روی گابریل ویگا را پنالتی تشخیص داد.

کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ پشت توپ ایستاد و با گل کردن ضربه پنالتی، برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود در مراحل حذفی جام جهانی موفق به گلزنی شد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه دو تیم موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. رافائل لیائو تیر دروازه کرواسی را به لرزه درآورد، دیوگو کاستا با چند واکنش درخشان مانع گلزنی ماتانوویچ و کواچیچ شد و در سوی مقابل نیز گل پتار سوسیچ به دلیل آفساید مردود اعلام شد. کرواسی در دقیقه ۸۹ بهترین فرصت خود برای پیروزی را از دست داد و ضربه سر ماریو پاشالیچ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

در وقت‌های تلف‌شده، پرتغال ضربه نهایی را وارد کرد. در دقیقه ۴+۹۰، رافائل لیائو با حرکتی انفجاری از سمت چپ و ارسالی دقیق، توپ را روی سر گونچالو راموس فرستاد تا این مهاجم با ضربه سری محکم، گل دوم و پیروزی‌بخش پرتغال را به ثمر برساند.

کرواسی اما دست از تلاش نکشید و در دقیقه ۱۳+۹۰ روی ارسال ایوان پریشیچ و ضربه یوشکو گواردیول به گل تساوی رسید، اما بازبینی صحنه توسط VAR نشان داد ماریو پاشالیچ پس از ضربه سر ایگور ماتانوویچ در موقعیت آفساید قرار داشته و در جریان گل تأثیرگذار بوده است. به همین دلیل، داور گل کرواسی را مردود اعلام کرد و سپس داور مسابقه پس از ۱۹ دقیقه وقت تلف شده سوت پایان بازی را به صدا درآورد تا پرتغال با برتری ۲ بر یک راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

پرتغال با این پیروزی باید در مرحله بعد به مصاف اسپانیا برود؛ دیداری که بدون تردید یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

به گزارش تابناک، لوکا مودریچ، ستاره کرواسی اعلام کرده بود که در پایان جام جهانی از تیم ملی خداحافظی خواهد کرد که به این ترتیب پایانی تلخ برای او رقم خورد و کرواسی خیلی زود با جام وداع کرد.