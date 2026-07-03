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تحلیلگر لبنانی در گفت‌و‌گو با تابناک:

مهمترین میراث رهبر شهید انقلاب حمایت از آرمان فلسطین است/ حمایت از محور مقاومت در سایه رهبری آیت الله مجتبی خامنه‌ای تداوم می‌یابد

هادی قبیسی، تحلیلگر لبنانی معتقد است مهم‌ترین میراث رهبر شهید انقلاب را می‌توان تأکید بر استقلال سیاسی، مخالفت با سلطه خارجی، حمایت از آرمان فلسطین و تقویت فرهنگ اتکا به توان داخلی دانست.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۰۷
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مهمترین میراث رهبر شهید انقلاب حمایت از آرمان فلسطین است/ حمایت از محور مقاومت در سایه رهبری آیت الله مجتبی خامنه‌ای تداوم می‌یابد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سخنگوی مراسم وداع و تشییع حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی در سخنانی اظهار داشت: علاوه بر حضور گسترده و پرشور مردم، شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، دینی، دانشگاهی و نخبگان از نقاط مختلف جهان نیز برای ادای احترام و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران حضور خواهند یافت.

همچنین مقامات عالی‌رتبه، رؤسای کشور‌ها و نمایندگان دولت‌های نزدیک به ۴۰ کشور در این مراسم شرکت خواهند کرد تا با حضور خود، احترام و ارادتشان را به مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کنند.

وی افزود: وزارت امور خارجه به‌زودی جزئیات مربوط به سطح هیئت‌های اعزامی، کشور‌های شرکت‌کننده و اسامی شخصیت‌های رسمی حاضر در مراسم وداع و تشییع را اعلام خواهد کرد.

عطارزاده در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان تاکنون با نهایت احترام و تکریم، و با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی نگهداری شده‌اند و تاکنون هیچ‌گونه مراسم تدفین یا خاک‌سپاری انجام نشده است.

در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، خبرنگار تابناک گفت‌وگویی با هادی قبیسی، تحلیلگر لبنانی، درباره ابعاد شخصیتی، خدمات ارزشمند و میراث فکری و سیاسی ایشان انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

*رهبر شهید انقلاب اسلامی چه نقشی در شکل‌گیری جبهه مقاومت و تحقق پیروزی‌های آن در منطقه ایفا کردند؟ همچنین، به نظر شما کدام اقدامات یا راهبرد‌های ایشان بیشترین تأثیر را در موفقیت‌های جبهه مقاومت داشته است؟

بی‌تردید، رهبر انقلاب اسلامی نقش برجسته‌ای در تبیین و شکل‌دهی به مفهوم حمایت از جریان‌های مقاومت در منطقه، از منظر جمهوری اسلامی ایران، ایفا کردند. راهبرد‌های ایشان، آن‌گونه که جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند، بر تقویت اتکا به توانمندی‌های بومی، گسترش هماهنگی میان گروه‌های مختلف محور مقاومت و قرار دادن مسئله فلسطین به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های منطقه‌ای استوار بود. 

حامیان این رویکرد بر این باورند که این سیاست‌ها در افزایش توان و انسجام نیرو‌های همسو با ایران نقش مؤثری داشته است، هرچند برخی نیز ارزیابی متفاوتی از نتایج آن دارند و همین امر، این موضوع را به یکی از مباحث مورد بحث در عرصه سیاسی و منطقه‌ای تبدیل کرده است.

*از دیدگاه شما، مهم‌ترین میراث فکری، سیاسی و راهبردی که رهبر شهید انقلاب اسلامی برای امت اسلامی بر جای گذاشتند چیست و این میراث چه تأثیری بر آینده جهان اسلام خواهد داشت؟

مهم‌ترین میراث ایشان را می‌توان تأکید بر استقلال سیاسی، مخالفت با سلطه خارجی، حمایت از آرمان فلسطین و تقویت فرهنگ اتکا به توان داخلی دانست. این اصول همچنان بر اندیشه سیاسی بخشی از جریان‌های اسلامی تأثیرگذار خواهد بود. البته درباره میزان تأثیر این میراث بر آینده جهان اسلام دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و تحقق آن به تحولات سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته خواهد بود.

مهمترین میراث رهبر شهید انقلاب حمایت از آرمان فلسطین است/ حمایت از محور مقاومت در سایه رهبری آیت االله مجتبی خامنه‌ای تداوم می‌یابد

*پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، چه مسئولیت‌هایی بر عهده امت اسلامی و نیرو‌های مقاومت قرار دارد تا مسیر، آرمان‌ها و اهداف ایشان را ادامه دهند؟

بر اساس رویکردی که جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند، تداوم این مسیر مستلزم تقویت وحدت میان ملت‌ها و دولت‌های اسلامی، حمایت از مسئله فلسطین، توسعه توانمندی‌های علمی و اقتصادی و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری است. همچنین گفت‌و‌گو و همکاری میان بخش‌های مختلف جهان اسلام از عوامل مهم در ایجاد ثبات و مقابله با چالش‌های مشترک به شمار می‌رود.

*در شرایط فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی، آینده جبهه مقاومت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه عوامل و ظرفیت‌هایی می‌تواند به استمرار یا تقویت این مسیر در سال‌های آینده کمک کند؟

آینده جبهه مقاومت به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، میزان هماهنگی میان اعضای آن، شرایط اقتصادی و نیز نوع روابط منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد. تداوم همکاری و هماهنگی میان اعضا می‌تواند جایگاه آن را تقویت کند. طبیعتا در سایه رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، از تمامی ظرفیت‌هایی که منجر به تقویت قدرت مقاومت خواهد شد، بهره برداری صورت خواهد گرفت.

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