عکس: مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در محل شهادت

پنجشنبه شب ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ در میان حزن و اندوه هزاران نفر از خانواده‌های مکرم شهیدان مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد. این مراسم در جوار محل شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای برگزار شد. در مراسم پر حزن و اندوه، مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام در رثای آقا اباعبدالله الحسین (ع) مرثیه‌سرایی کردند و در عزای رهبر شهید انقلاب نوحه‌خوانی انجام شد.