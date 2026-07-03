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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

پیروزی یک‌طرفه در لس‌آنجلس؛ اسپانیا با فرمان اویارزابال و پورو اتریش را کناد زد

تیم ملی فوتبال اسپانیا با نمایشی برتر مقابل اتریش، مقتدرانه راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد و منتظر برنده دیدار پرتغال و کرواسی خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۰۴
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پیروزی یک‌طرفه در لس‌آنجلس؛ اسپانیا با فرمان اویارزابال و پورو اتریش را کناد زد

قهرمان سابق جهان با برتری سه بر صفر، اجازه خودنمایی به شاگردان رالف رانگنیک نداد و با عملکردی کم‌اشتباه، یکی از قاطع‌ترین صعودهای مرحله یک‌هشتم نهایی را رقم زد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی اسپانیا و اتریش در ادامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ پنجشنبه شب به وقت تهران (ساعت ۱۲ به وقت محلی) در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر لاروخا به پایان رسید.

میکل اویارزابال (دقایق ۳۶ و ۸۹) و پدرو پورو (دقیقه ۶۶) گل‌های اسپانیا را در این بازی به ثمر رساندند.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در نیمه نخست نمایش کاملاً برتری مقابل اتریش ارائه داد. شاگردان لوئیس دلافوئنته ابتدا توسط مارک کوکوریا به گل رسیدند، اما این گل پس از بازبینی صحنه به دلیل خطای پائو کوبارسی در روند حمله مردود اعلام شد.

فشار مداوم لاروخا در دقیقه ۳۶ به ثمر نشست و میکل اویارزابال روی ارسال کوکوریا از فاصله‌ای نزدیک دروازه اتریش را باز کرد. اسپانیایی‌ها در واپسین لحظات نیمه نخست نیز تا آستانه گل دوم پیش رفتند، اما ضربه ایستگاهی الکس بائنا به تیر دروازه برخورد کرد و در ادامه الکساندر شلاگر با واکنشی تماشایی، ضربه لامین یامال را مهار کرد تا اختلاف دو تیم در پایان نیمه اول به همان یک گل محدود بماند.

پیروزی یک‌طرفه در لس‌آنجلس؛ اسپانیا با فرمان اویارزابال و پورو اتریش را کناد زد

اسپانیا در نیمه دوم نیز نبض بازی را در اختیار داشت و اجازه خودنمایی به اتریش نداد. با این حال، شاگردان رالف رانگنیک در دقیقه ۶۱ روی ارسال مارسل سابیتزر تا آستانه زدن گل تساوی پیش رفتند، اما ضربه سر ساشا کالادزیچ از فاصله‌ای نزدیک با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

فرصت از دست رفته خیلی زود برای اتریش گران تمام شد؛ لاروخا در دقیقه ۶۶ با توپ‌گیری مارک کوکوریا و ارسال دقیق الکس بائنا، توسط پدرو پورو به گل دوم رسید. مدافع راست اسپانیا با ضربه سری دقیق، نخستین گل ملی خود را به ثمر رساند تا شاگردان لوئیس دلافوئنته با برتری ۲ بر صفر، بازی را ادامه دهند.

در دقیقه ۸۵ هم لامین یامال می‌توانست گل سوم اسپانیا را وارد دروازه اتریش کند؛ شوتی که ستاره جوان لاروخا به سمت دروازه حریف شلیک کرد، اما داوید آلابا توپ را از روی خط دروازه برگشت داد و یامال را ناکام گذاشت. با این حال ۴ دقیقه بعد کوکوریا از سمت چپ توپی را به داخل محوطه جریمه اتریش ارسال کرد تا اویارزابال به راحتی گل دوم خودش و سوم اسپانیا را وارد دروازه حریف کند تا شاگردان دلافوئنته به راحتی به یک هشتم نهایی صعود کنند.

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