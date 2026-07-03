جهان شکوه وفاداری ایرانیان را خواهد دید / غرب هنوز این همبستگی را نفهمیده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه دشمنان عظمت رابطه ملت و رهبری را درک نکرده‌اند، گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، پیام روشنی از وحدت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پیام‌های داخلی و بین‌المللی حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، این مراسم را جلوه‌ای از پیوند عمیق میان ملت و رهبری دانست.

بروجردی اظهار کرد: آمریکایی‌ها و کشورهای غربی عظمت پیوند میان ملت و رهبری را درک نکرده‌اند، زیرا در هیچ نظام سیاسی دیگری چنین رابطه قلبی، اعتقادی و دینی میان مردم و رهبر وجود ندارد.

وی افزود: در اندیشه اسلامی، جایگاه ولی‌امر بر پایه آموزه‌های دینی و قرآنی تعریف شده و همین اعتقاد، پیوندی عمیق میان امت و رهبری ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مردم ایران در روزهای گذشته با وجود شرایط جنگی و استمرار تهدیدها، لحظه‌شماری کردند تا بار دیگر در برابر دیدگان جهانیان، عظمت این پیوند را به نمایش بگذارند و مراسم تشییع رهبر شهید، صحنه تجلی همین وفاداری خواهد بود.

بروجردی خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر انقلاب می‌تواند مسیر انقلاب اسلامی را متوقف کند، اما این حادثه روح تازه‌ای در کالبد ملت ایران دمید و انگیزه مردم برای ادامه راه انقلاب را دوچندان کرد.

وی در پایان تأکید کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم، پیام روشنی به دنیا خواهد داد که ملت ایران همچنان با انسجام، وحدت و اقتدار در کنار آرمان‌های خود ایستاده است.

به گزارش تابناک، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّس‌سرّه) تهران، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم، روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) برگزار خواهد شد.