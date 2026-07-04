ولایت یهود برای مسلمانهای ناخالص/سوریه و لبنان وسط هستند ولی جنگ مستقیم با اسرائیل در میگیرد
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، همه روایات تاریخی و جملات معناداری که از چهرههای شاخص و مهم گذشته و امروز به جا مانده، بیانگر اینواقعیت شیرین هستند که آزادی قدس و فراهمکردن شرایط ظهور امام زمان (عج) توسط مسلمانان واقعی که ایرانیان و جبهه مقاومت باشند، انجام میشود. شهید حاجقاسم سلیمانی هم چندسال پیش جمله قابل تامل و مهمی بیان کرد؛ اینکه «آزادی قدس، توسط شیعه انجام میشود.»
اما در اینروزها که مساله وداع با پیکر سیدالشهدای شهدای انقلاب اسلامی ایران و سپس تشییع اینپیکر مقدس در جریان است، بد نیست به یکسخنرانی مهم از زندهیاد آیتالله محیالدین حائری شیرازی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق شیراز مراجعه کنیم و سخنان عقیدتی این استاد اخلاق را مرور کنیم.
یکی از سخنرانیهای قابل توجه و مهم آیتالله حائری شیرازی مربوط به سال ۱۳۶۵ در جمع رزمندگان سپاه استان اصفهان است که درباره سرنوشت انقلاب اسلامی و تقابل مستقیم آن با رژیم صهیونیستی و قوم یهود صحبت میکند و همزمان با روزهای اول جنگ رمضان به آنها پرداختیم اما حالا که در ماه محرم و روزهای وداع با پیکر رهبر شهید هستیم، معانی نهفته در اینسخنان را بهتر درک میکنیم.
آیتالله حائری در سخنرانی مورد اشاره گفته است:
امروز در عالم دو ولایت مطرح است؛ «ولایت اهلبیت(ع) نسبت به مسلمانان خالص» و «ولایت یهود برای مسلمانان ناخالص». هر دوی این ولایتها در حال رشد هستند و باید هم رشد کنند. ببینید چه میخواهم بگویم! در اینطرف، ولایت امام دارد سر بلند میکند. در آنطرف هم ولایت اسرائیل دارد سر بلند میکند. در اینوسط، کسانی هستند که باید یا جذب این بشوند یا جذب آن بشوند. اگر هنوز جذب نشدهاند، بهخاطر این است که این دو ولایت هنوز بهاندازه کافی به رشد نهایی خودشان نرسیدهاند. اسرائیل هنوز به رشد نهایی خودش نرسیده است. نهضت امام هم هنوز به رشد نهایی خودش نرسیده است.
کسانی که با امام مخالفت میکنند، اینها میمانند تا اینکه بالاخره از زیر پرچم اسرائیل سر دربیاورند! چون در عالم، دو ولایت بیشتر نخواهد بود. منتها این دو ولایت، هنوز به حد کافی بزرگ نشدهاند. در آینده، وقتی این دو کاملاً رشد بکنند، با یکدیگر رودررو خواهند شد؛ یعنی دیگر هیچ مملکتی، بین [نهضت] امام و اسرائیل واسطه و فاصله نخواهد بود. الان سوریه و لبنان واسطه هستند. در آینده، حکومت اسلامی و اسرائیل [مستقیماً] با هم اصطکاک پیدا خواهند کرد؛ یعنی ولایت اهلبیت(ع) یک طرف، یهود هم یک طرف! تمام کسانی که نمیتوانند زیر بار یهود بروند، میبینند که چارهای جز قبول ولایت اهلبیت(ع) ندارند. آنوقت، اهلبیت(ع) رشد میکنند. در این وضعیت است که تمام جوامع، جز یهودیصفتان، سراغ امام زمان(ع) میآیند و این مقدمه ظهور امام زمان(ع) خواهد شد.
شما میپرسید: «چرا یهود، قطب مقابل ولایت اهلبیت(ع) است؟» در روایت داریم کسانی که با اهلبیت(ع) مخالفت کنند و بغض ایشان را داشته باشند، یهود این امتاند. زینب کبری(ع) در همین ایام محرم و صفر، در کوفه صحبت کرد. حضرت به اهل کوفه گفت: «ضربت علیکم الذلة و المسکنة»! یعنی همانچیزی را که قرآن به یهود نسبت داده، حضرت خطاب به کوفیان میگوید!
اینجا مقصود از کوفیان، تنها اهل کوفه نیست. کوفه در آن روز، نمونهای بوده برای تمام کسانی که امام حسین(ع) را ترک کردند. قرآن به یهود گفت: (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ) و زینب کبری هم خطاب به کسانی که امام حسین(ع) را تنها گذاشتند، چنین گفت. امروزه هم، ولایت فقیه، همان تجلّی ولایت اهلبیت(ع) است؛ آنهایی که ولایت فقیه را نپذیرفتند، ولایتشان به ولایت یهود منتهی خواهد شد!
سرنوشت اینانقلاب را برایتان گفتم تا اگر سختیها و فشارهایی پیش آمد، بدانید کسی که بناست در صف اهلبیت(ع) باشد را تحت فشار قرار میدهند. اینشخص اگر به درد اهلبیت(ع) نخورد، به صف دشمنان ایشان ملحق خواهد شد. در مقابل هم، بسیاری افراد از صف دشمنان بیرون میآیند و به صف شما میپیوندند. بدانید که صف انقلاب، این است و این مشکلات را دارد تا زمانی که جلوه پیدا بکند.