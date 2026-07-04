صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازخوانی یک‌سخنرانی قدیمی/

ولایت یهود برای مسلمان‌های ناخالص‌/سوریه و لبنان وسط هستند ولی جنگ مستقیم با اسرائیل در می‌گیرد

در آینده، وقتی این دو کاملاً رشد بکنند، با یکدیگر رودررو خواهند شد؛ یعنی دیگر هیچ مملکتی، بین [نهضت] امام و اسرائیل واسطه و فاصله نخواهد بود. الان سوریه و لبنان واسطه هستند. در آینده، حکومت اسلامی و اسرائیل [مستقیماً] با هم اصطکاک پیدا خواهند کرد؛ یعنی ولایت اهل‌بیت(ع) یک طرف، یهود هم یک طرف!
کد خبر: ۱۳۸۲۵۱۱
| |
21188 بازدید
|
۱۰

ولایت اهل‌بیت برای مسلمانان خالص و ولایت یهود برای ناخالص‌ها/سوریه و لبنان وسط هستند ولی جنگ مستقیم با اسرائیل در می‌گیرد

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، همه روایات تاریخی و جملات معناداری که از چهره‌های شاخص و مهم گذشته و امروز به جا مانده، بیانگر این‌واقعیت شیرین هستند که آزادی قدس و فراهم‌کردن شرایط ظهور امام زمان (عج) توسط مسلمانان واقعی که ایرانیان و جبهه مقاومت باشند، انجام می‌شود. شهید حاج‌قاسم سلیمانی هم چندسال پیش جمله قابل تامل و مهمی بیان کرد؛ این‌که «آزادی قدس، توسط شیعه انجام می‌شود.»

اما در این‌روزها که مساله وداع با پیکر سیدالشهدای شهدای انقلاب اسلامی ایران و سپس تشییع این‌پیکر مقدس در جریان است، بد نیست به یک‌سخنرانی مهم از زنده‌یاد آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق شیراز مراجعه کنیم و سخنان عقیدتی این استاد اخلاق را مرور کنیم.

یکی از سخنرانی‌های قابل توجه و مهم آیت‌الله حائری شیرازی مربوط به سال ۱۳۶۵ در جمع رزمندگان سپاه استان اصفهان است که درباره سرنوشت انقلاب اسلامی و تقابل مستقیم آن با رژیم صهیونیستی و قوم یهود صحبت می‌کند و همزمان با روزهای اول جنگ رمضان به آن‌ها پرداختیم اما حالا که در ماه محرم و روزهای وداع با پیکر رهبر شهید هستیم، معانی نهفته در این‌سخنان را بهتر درک می‌کنیم.

آیت‌الله حائری در سخنرانی مورد اشاره گفته است:

امروز در عالم دو ولایت مطرح است؛ «ولایت اهل‌بیت(ع) نسبت به مسلمانان خالص» و «ولایت یهود برای مسلمانان ناخالص». هر دوی این ولایت‌ها در حال رشد هستند و باید هم رشد کنند. ببینید چه می‌خواهم بگویم! در این‌طرف، ولایت امام دارد سر بلند می‌کند. در آن‌طرف هم ولایت اسرائیل دارد سر بلند می‌کند. در این‌وسط، کسانی هستند که باید یا جذب این بشوند یا جذب آن بشوند. اگر هنوز جذب نشده‌اند، به‌خاطر این است که این دو ولایت هنوز به‌اندازه کافی به رشد نهایی خودشان نرسیده‌اند. اسرائیل هنوز به رشد نهایی خودش نرسیده است. نهضت امام هم هنوز به رشد نهایی خودش نرسیده است.

کسانی که با امام مخالفت می‌کنند، اینها می‌مانند تا اینکه بالاخره از زیر پرچم اسرائیل سر دربیاورند! چون در عالم، دو ولایت بیشتر نخواهد بود. منتها این دو ولایت، هنوز به حد کافی بزرگ نشده‌اند. در آینده، وقتی این دو کاملاً رشد بکنند، با یکدیگر رودررو خواهند شد؛ یعنی دیگر هیچ مملکتی، بین [نهضت] امام و اسرائیل واسطه و فاصله نخواهد بود. الان سوریه و لبنان واسطه هستند. در آینده، حکومت اسلامی و اسرائیل [مستقیماً] با هم اصطکاک پیدا خواهند کرد؛ یعنی ولایت اهل‌بیت(ع) یک طرف، یهود هم یک طرف! تمام کسانی که نمی‌توانند زیر بار یهود بروند، می‌بینند که چاره‌ای جز قبول ولایت اهل‌بیت(ع) ندارند. آن‌وقت، اهل‌بیت(ع) رشد می‌کنند. در این وضعیت است که تمام جوامع، جز یهودی‌صفتان، سراغ امام زمان(ع) می‌آیند و این مقدمه ظهور امام زمان(ع) خواهد شد.

شما می‌پرسید: «چرا یهود، قطب مقابل ولایت اهل‌بیت(ع) است؟» در روایت داریم کسانی که با اهل‌بیت(ع) مخالفت کنند و بغض ایشان را داشته باشند، یهود این امت‌اند. زینب کبری(ع) در همین ایام محرم و صفر، در کوفه صحبت کرد. حضرت به اهل کوفه گفت: «ضربت علیکم الذلة و المسکنة»! یعنی همان‌چیزی را که قرآن به یهود نسبت داده، حضرت خطاب به کوفیان می‌گوید!

این‌جا مقصود از کوفیان، تنها اهل کوفه نیست. کوفه در آن روز، نمونه‌ای بوده برای تمام کسانی که امام حسین(ع) را ترک کردند. قرآن به یهود گفت: (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ) و زینب کبری هم خطاب به کسانی که امام حسین(ع) را تنها گذاشتند، چنین گفت. امروزه هم، ولایت فقیه، همان تجلّی ولایت اهل‌بیت(ع) است؛ آنهایی که ولایت فقیه را نپذیرفتند، ولایتشان به ولایت یهود منتهی خواهد شد!

سرنوشت این‌انقلاب را برایتان گفتم تا اگر سختی‌ها و فشارهایی پیش آمد، بدانید کسی که بناست در صف اهل‌بیت(ع) باشد را تحت فشار قرار می‌دهند. این‌شخص اگر به درد اهل‌بیت(ع) نخورد، به صف دشمنان ایشان ملحق خواهد شد. در مقابل هم، بسیاری افراد از صف دشمنان بیرون می‌آیند و به صف شما می‌پیوندند. بدانید که صف انقلاب، این است و این مشکلات را دارد تا زمانی که جلوه پیدا بکند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آخرالزمان جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل امام زمان ظهور حائری شیرازی شیعه
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نگاه رهبری به رسالت شعر متمایز بود/حسرتی که بر دل شاعر ماند
صورت آن سرگرد ارتشی مثل ماه می‌درخشید/نوربالا که می‌گفتند این بود
امام حکم قتل نویسنده را صادر کرد نه این‌که کتابش را تحریم کند!/خود سفرای اروپایی معذرت خواستند و برگشتند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
43
62
پاسخ
حرف آیت‌الله تحقق پیدا کرده امروز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
32
52
پاسخ
سرنوشت جهان در نبرد بین شعیه اهل بیت و آل یهود تعیین خواهد شد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
10
35
پاسخ
این جور صحبتها را که می‌خوانم با خودم می‌گویم خیلی خوب است، از طرفی میبینم در جامعه رفتارهای دیگری می بینم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
29
48
پاسخ
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی انشاءالله با اهل بیت علیهم السلام مهمان باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
30
50
پاسخ
خداوند امام شهیدمان و آیت الله حائری و همه دلسوزان اسلام و انقلاب را رحمت نماید و به ما توفیق خدمت در رکاب آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را عنایت فرماید
پاسخ ها
علی رشیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
انشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
30
37
پاسخ
آیت الله حائری شیرازی مرد عمیق بود. چیزهایی در لایه های عمیق می دید که خیلی ها در آینه صاف هم نمی دیدند
پاسخ ها
حائری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
درودبرشما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
26
19
پاسخ
خداوند همه عالمان را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد. ایشان نظرات و برداشت هایشان از تحولات خاورمیانه با توجه به برداشت های دینی خودشان را ابراز داشته اند که در مقابل نیز باید نظرات سایر تحلیگران دینی را هم بررسی و بازتاب نمود تا در نهایت بتوان بهترین نتیجه گیری را داشت.
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
9
20
پاسخ
خداوندنگهدارعالمان شیعه ومردم شیعه ومسلمانی که میخواهندبه راه راست بروندباشه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005neZ
tabnak.ir/005neZ