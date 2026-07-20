در دهه‌های اخیر، کشف سیاره‌های فراخورشیدی یکی از مهم‌ترین مسیرهای پژوهش در اخترشناسی بوده است؛ از نخستین سیاره کشف‌شده به دور ستاره‌ای شبیه خورشید در سال ۱۹۹۵ تا منظومه‌هایی مانند تراپیست-۱ که چندین سیاره هم‌اندازه زمین را در خود جای داده‌اند. این کشفیات نشان داده‌اند که کهکشان ما پر از جهان‌هایی است که پیش‌تر فقط در داستان‌های علمی‌تخیلی تصور می‌شدند. با این حال، هنوز نشانه‌ای قطعی از یک «همزاد واقعی زمین» پیدا نشده است؛ سیاره‌ای هم‌اندازه زمین، در مداری شبیه مدار زمین، به دور ستاره‌ای شبیه خورشید و با امکان وجود آب مایع و حیات. تلسکوپ‌هایی مانند کپلر و جیمز وب اکنون نگاه دانشمندان را از شمارش سیاره‌ها به بررسی دقیق‌تر جوّ و شرایط زیست‌پذیری آن‌ها معطوف کرده‌اند. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.