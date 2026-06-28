دیدار عراقچی با رئیس مجلس عراق

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه ایران در جریان دیدار‌های روز یکشنبه خود با مقامات عراقی با نخست‌وزیر، رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

شایان ذکر است سفر وزیر خارجه ایران به عراق با دو هدف پیگیری برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در این کشور و دیدار با مقامات جدید دولت عراق انجام می‌شود.

گفتنی است، روز چهارشنبه، ۱۷ تیرماه، پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در عراق تشییع می‌شود. در این چارچوب برنامه ریزی شده است که پیکر ایشان ابتدا به نجف منتقل، سپس به کربلا و از کربلا به مشهد منتقل شود.