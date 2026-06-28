گرما در فرانسه جان ۱۰۰۰ نفر را گرفت
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مقامات فرانسوی در بیانیهای تأکید کردهاند که «از ۲۴ ژوئن، تقریباً ۱۰۰۰ مورد مرگ اضافی در مقایسه با تعداد مرگهای ثبتشده در ماههای پیشین مشاهده شده است.»
فرانسه از جمله کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از گرمای شدید روزهای گذشته، موسوم به «گنبد گرمایی»، دید. گنبد گرما به حالتی گفته میشود که اتمسفر زمین هوای گرم اقیانوس را به دام میاندازد و حالتی شبیه به یک درپوش یا کلاه را به وجود میآورد.
این گرمای شدید، هفته گذشته در اروپای غربی آغاز شده و تنها از روز یکشنبه روند کاهشی آن شروع شد.
این دومین دوره از هوای بهشدت گرم در سال جاری میلادی برای فرانسه به شمار میرود. پیش از این در ماه مینیز یک هفته گرمای سوزان، رکورد دمایی را در نیمی از مناطق این کشور شکست.
دمای هوا در برخی مناطق فرانسه روز چهارشنبه به ۳۷ درجه سانتیگراد رسید و روز شنبه در برخی نواحی به اوج ۴۰ درجه سانتیگراد رسید.
سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اسپانیا هم با دهها مرگومیر بر اثر گرمای شدید مواجه شدهاند. مرگومیر بر اثر گرما در مناطق مختلف اروپا در حالی ادامه دارد که سازمان ملل نسبت به افزایش میانگین دمای جهانی و شکستهشدن رکوردهای دمایی جهانی در سال جاری میلادی و چهار سال آینده هشدار داده است.