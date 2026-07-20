سیاسی؛
سناریوی هولناک جنگ آمریکا با کره شمالی
درگیری نظامی با کره شمالی برخلاف تصور برخی سیاستمداران و افکار عمومی آمریکا، نمیتواند به یک حمله محدود یا عملیات دقیق ختم شود. کارشناسان هشدار میدهند که آغاز جنگ در شبهجزیره کره میتواند به ماهها نبرد سنگین، استفاده گسترده از توپخانه، حملات هوایی، سلاحهای شیمیایی و حتی زیستی منجر شود؛ جنگی که نهتنها سئول و پیونگیانگ، بلکه امنیت منطقهای و اقتصادهای بزرگ جهان را درگیر خواهد کرد. این گزارش با بررسی توان نظامی کره شمالی، خطر حملات متعارف، شیمیایی و زیستی، و منطق بازدارندگی هستهای این کشور توضیح میدهد چرا گزینهای به نام «جنگ محدود» در برابر پیونگیانگ عملاً واقعبینانه نیست. به گفته تحلیلگران، هرگونه حمله نظامی ممکن است رژیم کره شمالی را به استفاده از تسلیحات خود پیش از نابودی آنها سوق دهد و تلفات انسانی بسیار سنگینی بر جای بگذارد. جزئیات این تحلیل را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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