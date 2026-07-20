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تعداد بازدید : 1066
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۱۹۸۷
کد خبر:۱۳۸۱۹۸۷
4741 بازدید
نظرات: ۱
سیاسی؛

سناریوی هولناک جنگ آمریکا با کره شمالی

درگیری نظامی با کره شمالی برخلاف تصور برخی سیاستمداران و افکار عمومی آمریکا، نمی‌تواند به یک حمله محدود یا عملیات دقیق ختم شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که آغاز جنگ در شبه‌جزیره کره می‌تواند به ماه‌ها نبرد سنگین، استفاده گسترده از توپخانه، حملات هوایی، سلاح‌های شیمیایی و حتی زیستی منجر شود؛ جنگی که نه‌تنها سئول و پیونگ‌یانگ، بلکه امنیت منطقه‌ای و اقتصادهای بزرگ جهان را درگیر خواهد کرد. این گزارش با بررسی توان نظامی کره شمالی، خطر حملات متعارف، شیمیایی و زیستی، و منطق بازدارندگی هسته‌ای این کشور توضیح می‌دهد چرا گزینه‌ای به نام «جنگ محدود» در برابر پیونگ‌یانگ عملاً واقع‌بینانه نیست. به گفته تحلیلگران، هرگونه حمله نظامی ممکن است رژیم کره شمالی را به استفاده از تسلیحات خود پیش از نابودی آنها سوق دهد و تلفات انسانی بسیار سنگینی بر جای بگذارد. جزئیات این تحلیل را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
عباسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
11
پاسخ
اگز ایران مانند کره سلاح های بازدارنده داشت امروز مردم ایران زیر بمب و موشک امریکا نبودند
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