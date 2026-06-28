صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: با جدیت پیگیر خاتمۀ جنگ در لبنان هستیم

«محمدباقر قالیباف» و «نبیه بری» رؤسای مجالس ایران و لبنان دقایقی قبل درخصوص مسائل دوجانبه و بویژه شرایط در لبنان بصورت تلفنی گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۸۲
| |
1513 بازدید
قالیباف: با جدیت پیگیر خاتمۀ جنگ در لبنان هستیم

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در گفتگوی تلفنی با رئیس مجلس لبنان بیان داشت:

پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، جزء مهمی از بند اول تفاهم نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا است.

­هدف ما خاتمه جنگ در لبنان، بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود و رفع اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین لبنان است و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.

در گفت‌و‌گو‌های سوئیس پس از اشاره جدی هیئت مذاکره کننده ایران به موارد نقض این ماده مقرر شد یک واحد کنترل منازعه بین ایران، آمریکا و لبنان تشکیل شود و این واحد روند اجرای این ماده در لبنان را پیگیری کند.

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان با قدردانی از­مواضع جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکره کننده ایران تصریح کرد:

­آنچه شما در سوئیس پیگیری کردید در جهت منافع مردم لبنان است، اما دشمن صهیونیستی تلاش می‌کند موضوع اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد را از طریق دیگری دور بزند

تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی یک توطئه و فتنه است و امام علی (ع) می‌فرمایند فتنه بدتر از قتل است.

قالیباف و نبیه بری در این گفتگوی­ تلفنی بر برگزاری سریع‌تر نشست "واحد کنترل منازعه" برای کنترل و خاتمه جنگ در لبنان تاکید کردند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف نبیه بری رئیس مجلس تفاهمنامه اسلام آباد رژیم صهیونیستی
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه حوزه‌های علمیه درباره یادداشت تفاهم
شرط خلع سلاح حزب‌الله برای عقب‌نشینی اسرائیل
واکنش جنبش امل به توافق ننگین با تل آویو
شانس موفقیت مذاکرات پیش‌رو را بالا می‌دانم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nW2
tabnak.ir/005nW2