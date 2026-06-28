قالیباف: با جدیت پیگیر خاتمۀ جنگ در لبنان هستیم
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در گفتگوی تلفنی با رئیس مجلس لبنان بیان داشت:
پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، جزء مهمی از بند اول تفاهم نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا است.
هدف ما خاتمه جنگ در لبنان، بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود و رفع اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین لبنان است و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.
در گفتوگوهای سوئیس پس از اشاره جدی هیئت مذاکره کننده ایران به موارد نقض این ماده مقرر شد یک واحد کنترل منازعه بین ایران، آمریکا و لبنان تشکیل شود و این واحد روند اجرای این ماده در لبنان را پیگیری کند.
نبیه بری، رئیس مجلس لبنان با قدردانی ازمواضع جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکره کننده ایران تصریح کرد:
آنچه شما در سوئیس پیگیری کردید در جهت منافع مردم لبنان است، اما دشمن صهیونیستی تلاش میکند موضوع اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان در چارچوب تفاهم اسلامآباد را از طریق دیگری دور بزند
تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی یک توطئه و فتنه است و امام علی (ع) میفرمایند فتنه بدتر از قتل است.
قالیباف و نبیه بری در این گفتگوی تلفنی بر برگزاری سریعتر نشست "واحد کنترل منازعه" برای کنترل و خاتمه جنگ در لبنان تاکید کردند.