زمان بازگشت تیم ملی به ایران

با پایان حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، زمان بازگشت شاگردان امیر قلعه‌نویی به کشور اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های جام جهانی، برنامه بازگشت کاروان تیم ملی به کشور مشخص شد.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران که در شهر تیخوانای مکزیک حضور دارد، پس از پایان رقابت‌های خود در این مسابقات همچنان در این شهر باقی مانده است.

طبق برنامه قبلی قرار بود در صورت صعود تیم ملی به مرحله بعد، شاگردان امیر قلعه‌نویی امروز تمرین خود را برگزار کنند، اما با حذف تیم ملی از مسابقات، تمرین امروز نیز لغو شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس‌فردا سه‌شنبه مکزیک را ترک خواهد کرد و پس از پروازی به مقصد ترکیه و توقفی چندساعته در این کشور، راهی تهران خواهد شد.