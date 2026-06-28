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زمان بازگشت تیم ملی به ایران

با پایان حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، زمان بازگشت شاگردان امیر قلعه‌نویی به کشور اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۳۴
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8686 بازدید
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۱۰
زمان بازگشت تیم ملی به ایران

 

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های جام جهانی، برنامه بازگشت کاروان تیم ملی به کشور مشخص شد.

 کاروان تیم ملی فوتبال ایران که در شهر تیخوانای مکزیک حضور دارد، پس از پایان رقابت‌های خود در این مسابقات همچنان در این شهر باقی مانده است.

طبق برنامه قبلی قرار بود در صورت صعود تیم ملی به مرحله بعد، شاگردان امیر قلعه‌نویی امروز تمرین خود را برگزار کنند، اما با حذف تیم ملی از مسابقات، تمرین امروز نیز لغو شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس‌فردا سه‌شنبه مکزیک را ترک خواهد کرد و پس از پروازی به مقصد ترکیه و توقفی چندساعته در این کشور، راهی تهران خواهد شد.

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فوتبال صعود حذف جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی کاروان تیم ملی تیم ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
78
پاسخ
زودتر برگردن چقدر بیت المال صرف اینا یشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مراسم استقبال از تیم ملی فوتبال حتماً با حضور پرشکوه مردم مواجه خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
80
18
پاسخ
ما هر سه بازی برنده شدیم اما گل‌ها ی ما را رد کردند ما راحذف کردن عمدا ما صدر نشین واقعی گروه بودیم نه مصر
مستقل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
68
پاسخ
تیمهای عجیب وغریب افریقا رفتن بالا این تیم عملکرد خوبی نداشت
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تو اصلا بلدی راه بری که حرف میزنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
61
پاسخ
خدا را شکر زودتر برگردند و با این محدودیتهای مالی، بیش از این به کشور و محرومین بار مالی تحمیل نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
12
69
پاسخ
چطور روشون میشه برگردن ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
34
پاسخ
چه خبر مهمي!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
20
پاسخ
یعنی خرید نمیرن؟
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
29
پاسخ
تحقیر شدن برگشتن
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