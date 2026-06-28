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کد خبر: ۱۳۸۱۹۲۵
بازدید: ۲۹۷۵

عکس: سفر رئیس‌جمهور به قم

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برچسب‌ها:
عکس خبری حرم حضرت معصومه (س) دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور شهید سپهبد موسوی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.