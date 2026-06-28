قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ تیر

قیمت دلار آزاد امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۶۶,۴۳۰ (یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز سه‌شنبه، از ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان به ۱۴۶۳۴۰ (یکصد و چهل و شش هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار آزاد امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۶۶,۴۳۰ (یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز سه‌شنبه، از ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان به ۱۶۶۸۶۷ (یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد و شصت و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۱۸۹,۵۸۰ (یکصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش نسبت به روز سه‌شنبه، از ۳۹۷۹۲ ( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان به ۳۹۸۴۷ (سی و نه هزار و هشتصد و چهل و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۴۵,۶۲۰ (چهل و پنج هزار و ششصد و بیست) تومان رسید.



آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۱۹,۶۷۰ (دویست و نوزده هزار و ششصد و هفتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۳,۵۷۰ (سه هزار و پانصد و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۱۷,۲۹۰ (یکصد و هفده هزار و دویست و نود) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۱۴,۷۳۰ (یکصد و چهارده هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۲۷ تومان نرخ‌گذاری شد.