قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ تیر
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز سهشنبه، از ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان به ۱۴۶۳۴۰ (یکصد و چهل و شش هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.
همچنین قیمت دلار آزاد امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۶۶,۴۳۰ (یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز سهشنبه، از ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان به ۱۶۶۸۶۷ (یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد و شصت و هفت) تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۱۸۹,۵۸۰ (یکصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش نسبت به روز سهشنبه، از ۳۹۷۹۲ ( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان به ۳۹۸۴۷ (سی و نه هزار و هشتصد و چهل و هفت) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۴۵,۶۲۰ (چهل و پنج هزار و ششصد و بیست) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش به ۲۱۹,۶۷۰ (دویست و نوزده هزار و ششصد و هفتاد) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۳,۵۷۰ (سه هزار و پانصد و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۱۷,۲۹۰ (یکصد و هفده هزار و دویست و نود) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۱۴,۷۳۰ (یکصد و چهارده هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۲۷ تومان نرخگذاری شد.