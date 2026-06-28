صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ تیر

قیمت دلار آزاد امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۶۶,۴۳۰ (یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۱۴
| |
4818 بازدید
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ تیر

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار  مبادله‌ای امروز در بازار رشد  را تجربه کردند.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز سه‌شنبه، از ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان به ۱۴۶۳۴۰ (یکصد و چهل و شش هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار آزاد امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۶۶,۴۳۰ (یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز سه‌شنبه، از ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان به ۱۶۶۸۶۷ (یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد و شصت و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۱۸۹,۵۸۰ (یکصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش نسبت به روز سه‌شنبه، از ۳۹۷۹۲ ( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان به ۳۹۸۴۷ (سی و نه هزار و هشتصد و چهل و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۴۵,۶۲۰ (چهل و پنج هزار و ششصد و بیست) تومان رسید.
 
آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۱۹,۶۷۰ (دویست و نوزده هزار و ششصد و هفتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۳,۵۷۰ (سه هزار و پانصد و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۱۷,۲۹۰ (یکصد و هفده هزار و دویست و نود) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۱۴,۷۳۰ (یکصد و چهارده هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۲۷ تومان نرخ‌گذاری شد.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار یورو ارز قیمت ارز قیمت یورو بازار دلار
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۵ خرداد
قیمت دلار امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار حواله‌ای + جدول نرخ ارزها
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت
آخرین قیمت دلار در بازار امروز ۲۳ خرداد
قیمت دلار و ارزهای دیگر امروز ۱۳ اسفند
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۶ آبان
قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ اردیبهشت
قیمت جدید دلار و یورو امروز ۲ مرداد
قیمت دلار و یورو امروز ۶ فروردین
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ اردیبهشت
قیمت دلار در بازار آزاد امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۳ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۸ اسفند
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله امروز 24 دی
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۳۰ آذر
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۷ آبان
یورو آب رفت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nUw
tabnak.ir/005nUw