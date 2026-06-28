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شرط جدید برای تعویض پلاک خودرو

پلیس راهور شرط جدید تعویض پلاک خودرو را اعلام کرد. ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان الزامی شد. جزئیات هزینه‌ها، مدارک مورد نیاز و مراحل نقل و انتقال خودرو را بخوانید.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۰۲
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17121 بازدید
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شرط جدید برای تعویض پلاک خودرو

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ پلیس راهور شرط جدید تعویض پلاک خودرو را اعلام کرد. ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان الزامی شد. جزئیات هزینه‌ها، مدارک مورد نیاز و مراحل نقل و انتقال خودرو را بخوانید.

این تغییر در چارچوب اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات سکونتی شهروندان اجرایی شده است. بر این اساس، پلیس راهور موظف است پیش از صدور پلاک جدید، نشانی ثبت‌شده متقاضی را با اطلاعات موجود در سامانه املاک و اسکان تطبیق دهد.

بدون ثبت نشانی، تعویض پلاک انجام نمی‌شود

مطابق ضوابط جدید، در صورتی که اطلاعات سکونتی مالک خودرو در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد یا میان اطلاعات ثبت‌شده و مدارک ارائه‌شده مغایرت وجود داشته باشد، فرآیند تعویض پلاک متوقف خواهد شد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند از ثبت آدرس‌های صوری جلوگیری کرده و دقت اطلاعات مربوط به مالکان خودرو را افزایش دهد. همچنین یکپارچه شدن اطلاعات هویتی و سکونتی، دسترسی دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل خواهد کرد.

هدف از اجرای شرط جدید چیست؟

مسئولان هدف از اجرای این طرح را افزایش شفافیت اطلاعات مالکان خودرو، ساماندهی پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تسهیل پیگیری‌های قانونی عنوان کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، ثبت دقیق اطلاعات سکونتی می‌تواند در ارائه خدمات مرتبط با مالکیت خودرو و همچنین فرآیند‌های مرتبط با استعلام پلاک خودرو نقش مهمی ایفا کند و موجب به‌روزرسانی بهتر اطلاعات مالکان در سامانه‌های رسمی شود.

هزینه تعویض پلاک خودرو در سال ۱۴۰۴

هزینه تعویض پلاک در سال جاری از چند بخش مختلف تشکیل شده و بسته به نوع خودرو و ارزش آن متفاوت خواهد بود.

مهم‌ترین هزینه‌های مرتبط با این فرآیند عبارت‌اند از:

هزینه صدور پلاک جدید: حدود ۳۹۰ هزار تومان

هزینه تأیید نشانی در سامانه املاک و اسکان: حدود ۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان

هزینه وکالت‌نامه در صورت انجام امور توسط وکیل: حدود ۱۵۰ هزار تومان

علاوه بر این، مالیات نقل و انتقال خودرو نیز باید پرداخت شود. این مالیات برای خودرو‌های داخلی معادل یک درصد ارزش خودرو و برای خودرو‌های وارداتی معادل دو درصد ارزش خودرو تعیین شده است.

همچنین مالکان باید عوارض شهرداری و در برخی موارد هزینه‌های مرتبط با تنظیم اسناد و حق‌الثبت را نیز پرداخت کنند. برآورد‌ها نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های تعویض پلاک و انتقال مالکیت در شرایط عادی می‌تواند از حدود ۵۰۰ هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان متغیر باشد.

مدارک مورد نیاز برای تعویض پلاک

متقاضیان برای انجام فرآیند تعویض پلاک باید مدارک زیر را همراه داشته باشند:

مدارک خریدار

اصل کارت ملی و شناسنامه

مدارک احراز محل سکونت

تأییدیه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان

بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث

گواهی معاینه فنی برای خودرو‌های مشمول

مدارک فروشنده

اصل کارت ملی و شناسنامه

برگ سبز خودرو

کارت خودرو

بیمه‌نامه معتبر

گواهی تسویه خلافی

مراحل تعویض پلاک چگونه انجام می‌شود؟

فرآیند تعویض پلاک خودرو شامل چند مرحله اصلی است:

۱. دریافت نوبت اینترنتی از سامانه نوبت‌دهی مراکز تعویض پلاک

۲. تسویه خلافی، مالیات نقل و انتقال و سایر بدهی‌های خودرو

۳. مراجعه خریدار و فروشنده به مرکز تعویض پلاک در زمان تعیین‌شده

۴. بررسی اصالت خودرو و تطبیق شماره موتور و شاسی

۵. احراز هویت و بررسی اطلاعات سکونتی

۶. صدور و نصب پلاک جدید

در این میان، کارشناسان تأکید می‌کنند که مرحله فک پلاک همچنان یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرآیند نقل و انتقال خودرو به شمار می‌رود و باید پیش از انتقال نهایی مالکیت انجام شود تا مسئولیت‌های قانونی خودرو از مالک قبلی سلب شود.

متقاضیان پیش از دریافت نوبت این نکته را بررسی کنند

با توجه به اجرای شرط جدید، افرادی که قصد خرید یا فروش خودرو را دارند بهتر است پیش از دریافت نوبت تعویض پلاک، از ثبت و تأیید اطلاعات محل سکونت خود در سامانه املاک و اسکان اطمینان حاصل کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ناقص بودن اطلاعات سکونتی یا وجود مغایرت در نشانی ثبت‌شده می‌تواند باعث تأخیر در انجام مراحل نقل و انتقال شود و مراجعه‌کنندگان را ناچار به تکمیل اطلاعات و دریافت مجدد نوبت کند. بر این اساس، ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان از این پس به یکی از الزامات اصلی تعویض پلاک خودرو تبدیل شده و متقاضیان باید پیش از مراجعه به مراکز مربوطه، این مرحله را تکمیل کنند تا فرآیند نقل و انتقال بدون مشکل انجام شود.

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تعویض پلاک خودرو تعویض پلاک خرید و فروش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
4
پاسخ
پارسال برج 5 هزینه تعویض پلاک من 1/5 میلون تومن شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
7
پاسخ
این قانون پارسال هم بود
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
28
پاسخ
مزحخرفترین سیستم تعویض پلاک تو ایرانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
15
پاسخ
تعویض پلاک در ایران مشخصه به قصد کسب درامد برای عده ای شاخته شده و هیچ دلیل موجهی نداره.
در یکی از ادارات به مسئول امورد اداری گفتم چرا مدام سرویس های بهداشتی را بازسازی می کنین گفت چون "پول توشه".
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
7
پاسخ
داشتن بیمه نامه شخص ثالث هم برای فروشنده و هم برای خریدار؟ یعنی یک خودرو دو بیمه شخص ثالث داشته باشد، یا من درست متوجه نمی شوم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
20
پاسخ
متاسفانه برای کسب درآمد، هزینه های نابجای زیادی به مردم تحمیل می شود! ظاهرا نیت کرده اند که مردم را به بیگاری بکشند والا برای تسهیل امور ، نیازی به تعویض پلاک نیست. این همه سامانه های لنگه به لنگه که با رضایت یا بدون رضایت مردم به اسم خدمات الکترونیک وجه دریافت می کنند! ارزش افزوده ای برای مردم و کشور ندارد. فقط فرصت سوزی و تحلیل ظرفیت های توسعه ای کشور را بدنبال دارد. گوش شنوایی نیست ظاهرا!. جسته ایم ما!
جعفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
17
پاسخ
دولت خرج داره به هر شگردی که شده برای خود ایجاد درآمد میکنه. آنوقت در تلویزیون میگه فقط برای مردم
دلواپس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
6
پاسخ
۲۳برج ۳ رفتم تعویض پلاک میلغ یک میلیون و ۹۰۰هزارتومن هزینه تعویض پلاک گرفتن حصارک کرج
۷ عدد شماره حساب در قالب یک فیش ب حساب چ کسی واریز میشه خدا داند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
10
پاسخ
آیا تعویض پلاک در کشور دیگری غیر از ایران وجود دارد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
نه. این قانونهای من درآوردی فقط تو ایرانه. خودرو وقتی ساخته میشه یک پلاک داره تا زمان اسقاط.
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