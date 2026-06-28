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انفجار بمب در حیفا+ جزییات

یک خودروی بمب‌گذاری شده در فلسطین اشغالی منفجر شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۰۱
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انفجار بمب در حیفا+ جزییات

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: صبح امروز یک خودرو در حیفا، شمال فلسطین اشغالی منفجر شد. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد این انفجار حاصل از بمب‌گذاری بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این انفجار به قدری قدرتمند بود که منجر به خسارت به وسایل نقلیه و ساختمان های اطراف شده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل در ادامه گزارش داد که یک نفر در محل حادثه کشته شده است و یک نفر دیگر نیز با جراحات متوسط به بیمارستان منتقل شده است. همچنین گفته می‌شود فرد مجروح دیگری از صحنه انفجار فرار کرده است.

پلیس رژیم صهیونیستی با تایید فرار یک فرد مجروح از صحنه انفجار، اعلام کرده که در در حال بررسی شرایط این حادثه است. فرضیه اصلی پلیس سوءظن به تلاش برای ترور بوده و در حال بررسی آن است. البته طبق اعلام پلیس انگیزه این ترور، موضوعات جنایتکاری بوده است.

گزارش ستاره سرخ داوود (سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی) نشان می‌دهد فرد کشته‌شده حدودا چهل ساله بوده است و البته پلیس این رژیم اعلام کرده که این فرد برای آنها شناخته شده نیست.

حوادث منجر به قتل و آتش‌سوزی‌های مشکوک در خلال دو ماه اخیر در فلسطین اشغالی افزایش یافته است و پلیس رژیم صهیونیستی توضیحات کاملی در خصوص این حوادث ارائه نکرده است.

 

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