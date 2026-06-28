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کد خبر: ۱۳۸۱۸۶۸
بازدید: ۳۶۶۳
نظرات: ۱

عکس: دیدار تیم های ملی الجزایر و اتریش

با تساوی ۳ بر ۳ دو تیم الجزایر و اتریش، آخرین شانس ایران برای صعود به دور بعد از میان رفت

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی الجزایر اتریش
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رامین
Iran (Islamic Republic of)
۰۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
کاملا مشخص بود هردوتیم تبانی کرده بودن که مساوی بشن تا هردوتاشون صعود کنن.یه کاسه ای زیر بشکه هست
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