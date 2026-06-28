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کد خبر: ۱۳۸۱۸۶۳
بازدید: ۱۳۷۲

عکس: دیدار تیم های ملی آرژانتین و اردن

آرژانتین موفق شد با نتیجه ۱-۳ پیروزی مطمئنی را برابر اردن به دست آورد

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی اردن آرژانتین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.