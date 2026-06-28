رئیس جمهور وارد قم شد

رئیس جمهور به منظور زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و دیدار و گفت‌وگو با مراجع عظام تقلید وارد شهر مقدس قم شد.

مسعود پزشکیان صبح یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۵ در بدو ورود به قم، با حضور در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س)، به زیارت این بارگاه نورانی پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رئیس جمهور همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و شهدای گرانقدر، شهید لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

پزشکیان در ادامه سفر خود به قم، با جمعی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌ وگو خواهد کرد.