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واژگونی خونین پژو ۴۰۵ در جاده تربت حیدریه- مشهد

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مصدومیت ۶ نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در جاده تربت حیدریه به مشهد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۲۴
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واژگونی خونین پژو ۴۰۵ در جاده تربت حیدریه- مشهد

به گزارش تابتاک به نقل از مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در محور تربت حیدریه- مشهد، پنج کیلومتری ملک‌آباد، ۶ مصدوم در پی داشت.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برای امدادرسانی به مصدومان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی بیان کرد: یک نفر از مصدومان توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان و پنج مصدوم دیگر توسط اورژانس به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

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مشهد تربت حیدریه واژگونی خودرو پژو 405 مصدومیت اورژانس
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