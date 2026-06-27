واژگونی خونین پژو ۴۰۵ در جاده تربت حیدریه- مشهد

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مصدومیت ۶ نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در جاده تربت حیدریه به مشهد خبر داد.

به گزارش تابتاک به نقل از مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در محور تربت حیدریه- مشهد، پنج کیلومتری ملک‌آباد، ۶ مصدوم در پی داشت.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برای امدادرسانی به مصدومان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی بیان کرد: یک نفر از مصدومان توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان و پنج مصدوم دیگر توسط اورژانس به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.