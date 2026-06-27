خرید طلای دولتی رکورد زد + نمودار

آمارهای جدید می‌گوید، بحران‌های سیاسی، طلا را دوباره به کانون توجه حکومت‌ها برگردانده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آمارهای شورای جهانی طلا نشان می‌دهد حجم طلای تحت مالکیت نهادهای رسمی اکنون از ۳۶ هزار تن فراتر رفته که بالاترین میزان در ۵۱ سال گذشته است.

آمارهای بلومبرگ اواخر اردیبهشت نشان داد که برای نخستین بار ذخایر طلای بانک‌های مرکزی در جهان از دارایی‌های ذخیره‌ای دلار آمریکا پیشی گرفته است.

ذخایری که در چین در ۵ ماه نخست امسال ۷۶ درصد از مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ نظرسنجی از ۷۴ بانک مرکزی در جهان نشان داده که همچنان قصد خرید دارند.

استاد دانشگاه سیدنی، لوک هارتیگان معتقد است، اینکه بانک‌های مرکزی به طلا روی آورده‌اند، نشان می‌دهد که معماری مالی جهان تغییر کرده و اعتماد به پرداخت‌های بین‌المللی و سوئیفت و دلار از بین رفته است.