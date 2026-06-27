اسکوچیچ سرمربی پرسپولیس شد
دراگان اسکوچیچ هدایت تیم پرسپولیس را بر عهده گرفت.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ناکامی بزرگ پرسپولیس در راه کسب سهمیه حضور در آسیا که با شکست عجیب مقابل چادرملو اردکان رقم خورد، به کار اوسمار ویرا در پرسپولیس پایان داد.
خبرنگار ایسنا مطلع شده است مدیران پرسپولیس امروز(شنبه) تصمیم نهایی خود را برای به خدمت گرفتن دراگان اسکوچیچ اتخاذ کردند و مسائل حقوقی باقیمانده در رابطه با این مربی کروات نیز به سرانجام رسید.
بر همین اساس قرارداد دراگان اسکوچیچ طی ساعات آینده برای او ارسال میشود و این مربی کروات نیز برای آغاز کار خود طی روزهای آتی وارد ایران خواهد شد.
همچنین گفته میشود پرسپولیس مبلغ قرارداد اوسمار ویرا در فصلی که گذشت را پرداخت خواهد کرد و هیچ مبلغی بابت سال آینده به او پرداخت نخواهد شد.
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