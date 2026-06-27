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جنایت هولناک در اندرزگو

مرگ مشکوک یک زن جوان در خانه‌ای واقع در محله اندرزگوی تهران با تحقیقات پلیس رنگ جنایی به خود گرفت. همسر مقتول که ابتدا تلاش داشت این حادثه را مرگی مشکوک جلوه دهد، در جریان بازجویی‌ها به قتل همسرش پس از یک مشاجره خانوادگی اعتراف کرد .
کد خبر: ۱۳۸۱۷۷۱
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جنایت هولناک در اندرزگو

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ مرگ مشکوک یک زن جوان در خانه‌ای در محله اندرزگوی تهران با اعتراف همسرش به قتل، وارد مرحله تازه‌ای از تحقیقات جنایی شد.

صبح امروز گزارش مرگ مشکوک این زن به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و در پی آن، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

کشف آثار خفگی و ضرب‌وجرح

بررسی‌های اولیه تیم جنایی نشان داد جسد زن جوان دارای آثار خفگی و همچنین ضرب‌وجرح است. در ادامه تحقیقات مشخص شد فردی که موضوع را به پلیس اطلاع داده، همسر مقتول بوده است.

همین موضوع باعث شد مأموران وی را به عنوان مظنون اصلی پرونده تحت بازجویی قرار دهند.

اعتراف به قتل پس از اظهارات ضدونقیض

متهم در ابتدا با بیان اظهارات متفاوت تلاش کرد مرگ همسرش را مشکوک جلوه دهد، اما در ادامه بازجویی‌ها به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی در اظهارات خود مدعی شد که مدتی با همسرش اختلاف داشته و پس از بازگشت از یک مهمانی، میان آنها مشاجره لفظی رخ داده است. به گفته متهم، در جریان این درگیری ابتدا ضربه‌ای به سر همسرش وارد کرده و سپس او را خفه کرده است. او همچنین اعتراف کرد که پس از ارتکاب قتل، برای گمراه کردن روند تحقیقات با پلیس تماس گرفته و مرگ همسرش را به عنوان یک حادثه مشکوک گزارش کرده است.

ادامه تحقیقات پلیس

پس از ثبت اظهارات متهم، جسد مقتول برای انجام معاینات تخصصی و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

همچنین با دستور بازپرس ویژه قتل، متهم برای ادامه بازجویی‌ها و بررسی انگیزه و ابعاد مختلف این جنایت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
0
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خشونت در کشور
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