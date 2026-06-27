کیروش: من رامین رضاییان را کشف کردم!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در بهار سال ۱۳۹۷ هنگامی که تیم ملی آخرین مرحله اردوی داخلی خود قبل از سفر به ترکیه و بعد از آن، پرواز به روسیه جهت حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ را برپا کرده بود، کارلوس کیروش سرمربی وقت ایران با اتخاذ تصمیمی عجیب، فوتبال ما را شوکه کرد.

کیروش روی نام کاپیتان‌های وقت استقلال و پرسپولیس خط قرمز کشید تا وریا غفوری و جلال حسینی از حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ محروم شوند. تصمیمی که سر و صدای بسیار زیادی راه انداخت.

البته این مربی چند روز بعد و هنگامی که شاگردانش در ترکیه اردو زده بودند، حرف جالبی زد و گفت: این روزها همه از من در مورد غفوری و جلال حسینی سوال می‌کنند. البته این دو نفر بازیکنان خیلی ارزشمندی هستند ولی با توجه به اولویت بندی برای تیم ملی نفرات خودم را انتخاب کردم. الان شما در مورد حسینی و غفوری ‌پرسید و جامعه فوتبال ایران چنین پرسشی را دنبال می‌کنند اما هیچکس به بازیکنانی مانند رامین رضاییان نگاه نمی‌کند. فوتبالیست مستعدی که من برای جام ملت‌های ۲۰۱۴ انتخابش کردم و الان هم مسافر جام جهانی ۲۰۱۸ شده است. رضاییان بازیکن خیلی خوبی است و یک روز در فوتبال ایران به چهره ماندگاری تبدیل می‌شود ولی احتمالاً در آن روز همه شما فراموش کرده‌اید که من این بازیکن را برای تیم ملی کشف کردم!