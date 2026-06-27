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مصدومیت محمد صلاح چقدر جدی است؟

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال مصر پس از تساوی برابر ایران و صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از آخرین وضعیت مصدومان، احتمال حضور محمد صلاح مقابل استرالیا و برنامه سفر فراعنه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۲۲
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مصدومیت محمد صلاح چقدر جدی است؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ خالد الدرندلی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال مصر، پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر ایران و صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد مصدومیت محمد صلاح جدی نیست و ستاره لیورپول به احتمال فراوان در دیدار آینده مقابل استرالیا به میدان خواهد رفت.

او در گفت‌و‌گو با شبکه «مدرن اسپورت» با اشاره به عملکرد مصر در مرحله گروهی گفت: «بدون شکست از گروه خود صعود کردیم و حتی پیش از هفته پایانی، صعودمان قطعی شده بود. تنها به دلیل تفاضل گل کمتر، در رده دوم قرار گرفتیم.»

الدرندلی درباره وضعیت محمد صلاح اظهار داشت: «خدا را شکر آسیب‌دیدگی او جزئی است و ان‌شاءالله برای بازی بعدی آماده خواهد بود.»

وی همچنین درباره دیگر مصدومان تیم گفت: «آسیب‌دیدگی محمد عبدالمنعم به زانو ارتباطی ندارد و از ناحیه عضله است. درباره احمد فتوح نیز هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره شدت مصدومیتش اظهار نظر کرد.»

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال مصر درباره برنامه سفر این تیم نیز توضیح داد: «طبق برنامه فیفا ابتدا به اسپوکن بازمی‌گردیم و سپس راهی تگزاس خواهیم شد. البته در حال بررسی این موضوع هستیم که دو روز بیشتر در اسپوکن بمانیم، زیرا شرایط اردو بسیار مناسب است و دوری از ازدحام هواداران به تمرکز تیم کمک می‌کند.»

او درباره رویارویی با استرالیا نیز گفت: «در مراحل حذفی همه تیم‌ها قدرتمند هستند و این جام جهانی هم پر از شگفتی بوده است، اما استرالیا قطعاً در حد فرانسه نیست. ضمن اینکه قرار گرفتن در رده دوم گروه برای ما یک مزیت هم داشت؛ دو روز استراحت بیشتر داریم و به جای چهارشنبه، روز جمعه بازی خواهیم کرد.»

الدرندلی در پایان با اشاره به دیدار با رئیس فیفا گفت: «جیانی اینفانتینو حدود نیم ساعت پس از پایان بازی به ما گفت که مسابقه بسیار جذابی بود. همچنین حسام حسن تمام تمرکز خود را روی موفقیت تیم گذاشته و به مسائل قراردادی یا موضوعات دیگر فکر نمی‌کند.»

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