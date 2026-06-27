قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان نرخ‌گذاری شد.

قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۶ تیر

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان نرخ‌گذاری شد.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۳۹۷۹۲ ( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان نرخ‌گذاری شد.

