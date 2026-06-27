قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۶ تیر
قیمت دلار حوالهای امروز بدون تغییر نسبت به روز سهشنبه، ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان نرخگذاری شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۰۴| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز بدون تغییر نسبت به روز سهشنبه، ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز بدون تغییر نسبت به روز سهشنبه، ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان نرخگذاری شد.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله بدون تغییر نسبت به روز سهشنبه، ۳۹۷۹۲ ( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان نرخگذاری شد.
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