صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۶ تیر

قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان نرخ‌گذاری شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۰۴
| |
4378 بازدید
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۶ تیر

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار  مبادله‌ای امروز در بازار رشد  را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان نرخ‌گذاری شد.

 نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه، ۳۹۷۹۲ ( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان نرخ‌گذاری شد.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار یورو درهم قیمت دلار قیمت ارز بازار ارز خرید و فروش دلار
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
چرا به مصر می‌گویند Egypte ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز 30 خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم در بازار امروز ۲۷ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۸ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۹ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز یکشنبه ۱۰ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۷ خرداد
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۶ خرداد
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۳ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۷ اردیبهشت
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۹ خرداد
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۱ خرداد
قیمت دلار و یورو امروز ۲۰ مرداد+جدول
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۳ اردیبهشت
دلار و یورو بازار را متعجب کردند+قیمت ها
قیمت دلار، طلا و یورو امروز ۱ اردیبهشت
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت
قیمت دلار و یورو؛ امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن
پیش بینی قیمت دلار برای پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nRY
tabnak.ir/005nRY